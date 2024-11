Além de Zé Roberto, Coutinho e Barletta preocupam Sport e vão passar por exames

A- A+

Além de Zé Roberto, que deixou o gramado do Germano Krüger com dores no joelho, o Sport pode ganhar outros desfalques importantes para a reta final da Série B.

Também diante do Operário-PR, nesta segunda-feira (4), os atacantes Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho deixaram o campo por questões clínicas. Segundo a assessoria de comunicação do clube, ambos com desconforto muscular na coxa direita.

Assim como Zé Roberto, que teve um trauma no joelho esquerdo, a dupla será reavaliada no retorno do clube ao Recife.

Projetando o duelo com a Chapecoense, o técnico Pepa comentou as situações dos jogadores que foram substituídos de forma precoce em Ponta Grossa. Além deles, Tití Ortiz, suspenso, também está fora do confronto com os catarinenses.

"Vamos ver a semana como será para Barletta, Coutinho. O Zé vai ser difícil, Tití está fora. Estou aqui para encontrar soluções e, acima de tudo, como disse, focar na Chapecoense, só pensamos nisso. É recuperar quem conseguirmos, futebol tem destes momentos", falou o treinador.

Contra o Operário, após Zé Roberto se machucar aos cinco minutos, Gustavo Coutinho foi o escolhido para entrar na partida. No entanto, no intervalo, o camisa 9 e Barletta foram para o vestiário com dores na coxa e sequer voltaram para o segundo tempo. Na ocasião, já com um a menos em campo, Wellington Silva e Julián Fernández foram os substitutos.

