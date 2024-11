A- A+

Sport Sport: Zé Roberto sente joelho contra Operário-PR, sai chorando e vira preocupação Jogador deixou o campo do Germano Krüger ainda aos cinco minutos

Com a reta final da Série B em andamento, o Sport pode ter um problema para a sequência da competição.

No jogo contra o Operário-PR, nesta segunda-feira (4), pela 35ª rodada, o atacante Zé Roberto deixou o gramado do Germano Krüger de forma precoce.

Ainda aos cinco minutos, o camisa 99 travou a perna esquerda no campo durante uma disputa de bola e ficou se queixando de dores no joelho. Atendido pelos médicos rubro-negros, o jogador deixou o jogo chorando. Gustavo Coutinho foi acionado no comando de ataque.

À reportagem da transmissão oficial da partida, a assessoria de comunicação do Sport informou que o problema foi um trauma no joelho esquerdo. Além disso, afirmou que Zé Roberto passará por exames quando retornar ao Recife.

