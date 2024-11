Rodada não ajuda e Sport visita Operário-PR precisando pontuar; veja onde assistir e escalações

A- A+

O Sport entra em campo na noite desta segunda-feira (4) buscando se recuperar da derrota sofrida para o América-MG, na rodada passada. No segundo jogo fora de casa consecutivo, o Leão visita o Operário-PR, às 19h, no Germano Krüger, pela 35ª rodada da Série B.

A quatro compromissos do fim da competição, o Rubro-negro tem a necessidade de pontuar longe do Recife, no intuito de seguir firme na briga pelo acesso e de manter viva a esperança do título da Segundona.

Olhando para a briga na parte superior da tabela, os resultados da rodada até o momento não foram dos melhores para o clube da Praça da Bandeira. Com 59 pontos, o Sport é o terceiro colocado e viu quem está acima abrir vantagem na classificação.

Líder, o Santos foi a 65 pontos ao bater o Vila Nova, por 3x0, e está a um empate de celebrar o acesso. Logo abaixo, o Novorizontino fez 2x0, na Chapecoense, e chegou aos 63 pontos.

Primeiro time fora do G4, o Ceará também fez o dever de casa, ao derrotar o Avaí e encurtar para dois pontos a distância para o Leão pernambucano.

Décimo colocado com 50 pontos, o Operário-PR foi a equipe responsável por impor o primeiro revés ao técnico Pepa, no último dia 16, em duelo atrasado pela 16ª rodada, na Ilha do Retiro.

Recentemente, o goleiro Caíque França ressaltou que aquele confronto deixou lições e que o Fantasma é um time “bem treinado”. O discurso de dificuldade foi reforçado pelo volante Fabricio Domínguez.

“Será uma partida difícil, como tem sido. Vamos jogar uma final e deixar tudo em campo. Vamos tentar pressionar, fazer nosso jogo, ter a bola, que é a nossa característica. Vamos dar a vida, estaremos em campo com uma família”, pontuou o cabeça de área.

Força máxima

Apesar de uma extensa lista de atletas pendurados, Pepa terá o melhor à disposição para o confronto deste início de semana.

A principal dúvida pairava sobre as condições clínicas do volante Julián Fernández, que estava entregue ao departamento médico por conta de uma entorse no tornozelo. No entanto, recuperado, o jogador argentino viajou com a delegação para Ponta Grossa.

Fora dos últimos dois jogos, o camisa 5 pode ser a principal novidade no time titular. Autor de um gol na vitória por 3x1 sobre o Botafogo-SP, o atleta deve pintar na vaga de Felipe no meio-campo.

O atual dono da posição tem acumulado atuações fracas e pode virar opção entre os reservas. Outra modificação esperada é a entrada de Zé Roberto no lugar do questionado Gustavo Coutinho.

Ficha técnica

Operário-PR

Rafael Santos; Sávio, Joseph, Jacy e Gabriel Feliciano; Rodrigo Lindoso, Vinícius Diniz e Boschilia; Ronald, Rodrigo Rodrigues e Nathan. Técnico: Rafael Guanaes.

Sport

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Felipe (Julián Fernández), Fabricio Domínguez, Tití Ortiz e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

Local: Estádio Germano Krüger (Ponta Grossa/PR)

Horário: 19h

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Daniella Coutinho Pinto (ambos da BA)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)

Transmissão: Sportv 3 e Premiere

