Sport Ex-Náutico, Gustavo Maia é aguardado no Sport na próxima semana Meia de 23 anos deve ser o primeiro reforço do Leão pensando em 2025

Destaque do Náutico no curto tempo em que defendeu o clube durante a disputa da última Série C, Gustavo Maia está perto de ter concretizada sua contratação pelo Sport. Na próxima semana, o meia é aguardado no Leão para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes da negociação.

A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco com o empresário do jogador, Nilson Moura, na tarde desta sexta-feira (1º), um dia após o vínculo de Gustavo se encerrar com o Alvirrubro. O meia tem um pré-contrato assinado com o Leão desde agosto.

Ainda segundo o agente, a expectativa é que o contrato do atleta com o Sport seja de, no mínimo, dois anos. Ou seja, até o final de 2026.

Também procurado pela reportagem, o diretor rubro-negro, Raphael Campos, confirmou que, de fato, há um encontro marcado com Gustavo Maia nos próximos dias. No entanto, como política adotada pelo clube desde o início da temporada, "não se fala sobre contratações que ainda não foram confirmadas pelo clube".

Contratado pelo Náutico em março, Gustavo Maia disputou 19 partidas pelo Timbu, sendo uma pela Copa do Nordeste e 18 pela Série C do Brasilerio. O jogador contribuiu com seis gols e uma assistência.

Na carreira, o atleta de 23 anos revelado pelo São Paulo soma passagens por Barcelona e Valencia B, Internacional e Vila Nova.

