Sport Goleiro do Sport diz que último jogo com Operário-PR deixou lições e elogia: "bem treinado" Rubro-negro reencontra Fantasma nesta segunda-feira (4), pela 35ª rodada da Série B

A quatro rodadas do fim da Série B, o elenco do Sport segue em preparação para mais um jogo. Na segunda-feira (4), o Rubro-negro visita o Operário-PR, às 19h, no Germano Krüger, pela 35ª rodada.

Um adversário que aprontou para cima dos pernambucanos recentemente. No último dia 16, venceu o Leão por 2x1, na Ilha do Retiro, em encontro atrasado da 16ª rodada.

De acordo com o goleiro Caíque França, o revés deixou lições para o grupo dirigido pelo técnico Pepa. Naquela ocasião, o atleta deixou o gramado com uma entorse no tornozelo. Além disso, a vitória dos paranaenses colocou um fim à uma invencibilidade de nove partidas do Sport.

"Tentamos de tudo. Conseguimos um empate rápido, mas acabamos tomando um gol no final do segundo tempo. Eles se fecharam, acabou ficando complicado para a gente buscar o resultado", falou em entrevista coletiva.

"Agora é um jogo que sabemos da importância. Temos condições de buscar a vitória lá, de fazer um grande jogo para voltar com os três pontos", seguiu.

Ainda segundo o arqueiro leonino, um dificultador para vencer o Fantasma é o fato do time paranaense ter conseguido boa estabilidade ao longo desta Série B. Apesar de ter chances remotas de acesso, o Operário também não esteve ameaçado de brigar pelo descenso.

"A gente acompanha ao longo do campeonato. O Operário tem uma boa equipe, está brigando lá em cima e não sofreu em nenhum momento na competição. Ele ganhou de várias equipes, tem um estilo de jogo definido. É um bom time, muito bem treinado e com ideias de jogo. Por esse fato, facilita o entendimento deles, acaba se tornando uma equipe forte", pontuou Caíque.

Atual terceiro colocado da Série B, o Sport chega ao duelo desta segunda-feira com 59 pontos e com quatro de vantagem para o Ceará, primeiro time fora do G4. O Operário, por sua vez, é apenas o 10º colocado, com 50 pontos.

