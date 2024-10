No Sport, aproveitamento desde chegada de Pepa garante clube na Série A 2025

A- A+

Enquanto o elenco dá início aos trabalhos visando o confronto com o Operário-PR, marcado para a próxima segunda-feira (4), em Ponta Grossa, a torcida do Sport se pega fazendo contas para um possível acesso da equipe à Série A do Brasileiro.

Segundo levantamento feito pela reportagem, cabe ao Leão manter o aproveitamento adquirido desde a chegada de Pepa para celebrar o principal objetivo da temporada.

Atual terceiro colocado, o Sport tem 59 pontos. São cinco de pontos de vantagem para o Ceará, primeira equipe fora da zona de acesso.

O @AmericaFC1912 venceu o Sport no Indepa! Era o que precisava o Coelho para manter viva a probabilidade de acesso. Vamos ver os gols? pic.twitter.com/89nwwvbkR5 — Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) October 29, 2024

Levando em conta que os outros times do G4 vençam seus jogos e que o Vozão só pode chegar aos 66 pontos ao término da competição, o Rubro-negro precisaria de mais oito pontos para retornar à elite do futebol nacional no cenário mais difícil. A quatro rodadas do fim, 67 pontos é garantia de ida à Primeira Divisão.

Neste panorama mais desafiador, o que pode deixar o torcedor leonino tranquilo é que os pontos necessários correspondem ao aproveitamento conquistado pelo time nos últimos 12 jogos.

Em outras palavras, desde que Pepa desembarcou na Ilha do Retiro. Com o treinador, o Sport acumulou 66,6% dos pontos disputados, após sete vitórias, três empates e duas derrotas. Vinte e quatro pontos no total.

Caso o Ceará tropece em seus compromissos, e Vila Nova (6º) e América-MG (7º) consigam um desempenho perfeito na reta final, basta ao Sport fazer apenas metade dos pontos em disputa para obter êxito na busca pelo acesso. Goianos e mineiros têm 52 pontos, sete a menos que os pernambucanos.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe que fizer entre 64 e 66 pontos tem entre 93% e 99% de probabilidade de chegar à Série A. Aquele que somar 63 pontos tem chance de 82%, enquanto de 62 pontos para baixo as possibilidades começam a diminuir.

Chance de acesso

Ainda segundo a UFMG, a quatro rodadas do término da Segundona, o Sport está com 89,6% de probabilidade de retornar à Primeira Divisão depois de três anos na Série B.

Além do Operário-PR, o Rubro-negro ainda tem como adversários nesta reta final da competição Chapecoense (casa), Ponte Preta (fora) e Santos (casa).

Veja também

Futebol de base Santa Cruz derrota Sport e garante liderança na Copa Pernambuco sub20; semis estão definidas