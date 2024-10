Sport ganha semana livre para voltar aos trilhos após atuação apagada contra América-MG

A- A+

A derrota para o América-MG, na segunda-feira (28), em Belo Horizonte, foi apenas a segunda do técnico Pepa no comando do Sport em 12 jogos. O revés para o Coelho, aliás, veio junto com a pior apresentação rubro-negra com o português à frente da equipe.

Não à toa, o treinador reconheceu que o time esteve "abaixo coletivamente" e ligou o fraco rendimento à sequência pesada de compromissos realizados no mês de outubro.

Na próxima rodada, o Sport sai do Recife para mais um confronto longe de casa. Desta vez, no Sul do País, o Leão visitará o Operário-PR, pela 35ª rodada.

O @AmericaFC1912 venceu o Sport no Indepa! Era o que precisava o Coelho para manter viva a probabilidade de acesso. Vamos ver os gols? pic.twitter.com/89nwwvbkR5 — Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) October 29, 2024

Depois de disputar seis jogos em 21 dias, o elenco rubro-negro terá uma semana de descanso até voltar a atuar. O duelo com o Fantasma está agendado para a próxima segunda-feira (4), às 19h, no Germano Krüger.

Será a oportunidade dos pernambucanos espantarem qualquer tipo de desconfiança nesta reta final de campeonato. "Viemos de uma sequência de jogos seguidos jogando de quatro em quatro dias. É nos prepararmos, teremos uma semana cheia para preparar para o próximo jogo", falou Pepa.

Com o retorno de Belo Horizonte nesta terça, o elenco do Sport dá início aos trabalhos visando a partida com o Operário nesta quarta (30), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista.

Coincidentemente, o próximo adversário foi o time que impôs a primeira derrota a Pepa no comando do clube pernambucano, em duelo atrasado da 16ª rodada, por 2x1, na Ilha do Retiro.

Além disso, os paranaenses colocaram fim à invencibilidade de nove partidas do Sport na Segundona, sendo oito com o atual treinador dirigindo a equipe.

Apesar do tropeço diante do Coelho, o Sport ainda tem uma situação tranquila na briga pelo acesso. O Rubro-negro é o vice-líder, com 59 pontos, mas pode cair para terceiro caso o Novorizontino vença seu compromisso perante o Guarani, em Campinas, nesta terça. O Tigre tem 57 pontos.

Mesmo com o risco de perder uma posição, Pepa e companhia somam cinco pontos a mais que o Ceará, primeiro time fora do G4. O Operário-PR, por sua vez, está em nono, com 50 pontos. Contudo, pode chegar a 53 se derrotar o Goiás no complemento da 34ª rodada.

Veja também

Retorno Santa Cruz: Henrique Lordelo enxerga vantagem de iniciar pré-temporada no Arruda