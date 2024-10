Pepa vê Sport "abaixo coletivamente" em derrota para América-MG

A- A+

O técnico Pepa foi direto para falar sobre a atuação do Sport no revés por 2x1 para o América-MG, na noite desta segunda-feira (28), no Independência, em Belo Horizonte. O treinador reconheceu uma fraca apresentação coletiva e ligou o desempenho à "falta de energia" devido à sequência pesada de jogos.

"Sentimos alguma falta de energia. Isso não serve de desculpa, é um fato. A gente vem de uma sequência de cinco jogos de quatro em quatro dias. Somos uma equipe forte na reação à perda e sentimos essa falta de energia. Estivemos abaixo coletivamente", pontuou.

"No segundo tempo, quando tentamos empatar o jogo, sofremos um gol de pênalti. A partir daí, era remar contra a maré, com algumas precipitações, situações fáceis onde perdemos a bola por falta de paciência no último terço. Uma equipe técnica como a nossa tem que ter mais calma para não perdermos a bola quando a equipe está exposta", seguiu.

O @AmericaFC1912 venceu o Sport no Indepa! Era o que precisava o Coelho para manter viva a probabilidade de acesso. Vamos ver os gols? pic.twitter.com/89nwwvbkR5 — Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) October 29, 2024

Já projetando a próxima rodada, o técnico rubro-negro afirmou não ter tempo "para lamentar muito". O clube agora terá "uma semana cheia para pensar no próximo jogo", segundo o português.

Isso porque, o Sport só volta a entrar em campo na próxima segunda-feira (4). Na ocasião, visita o Operário-PR, às 18h30, pela 35ª rodada. Enquanto o Leão é o vice-líder com 59 pontos, o Fantasma tem 50 pontos, ocupa a nova posição, e visita o Goiás, nesta terça-feira (29), na sequência da 34ª rodada.

Veja também

Melhor do Mundo Meia do Santa Cruz relembra parceria com Vini Jr. e dispara contra Bola de Ouro: "Foge do futebol"