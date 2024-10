Após vitória sobre Sport, Lisca provoca rubro-negros no Independência; assista

A- A+

A vitória do América-MG sobre o Sport teve um sabor especial para o técnico Lisca. Após de uma passagem polêmica e curta pelo Leão, em 2022, o treinador foi só provocações à torcida rubro-negra ao fim da partida no Independência, na noite desta segunda-feira (28).

Logo depois do apito final do árbitro, Lisca virou para a torcida do Sport presente no estádio e colocou as mãos no ouvido, pedindo para os torcedores gritarem. Ao longo da partida, os leoninos presentes não pouparam críticas ao treinador.

Lisca provocando a torcida do Sport após o fim do jogo. pic.twitter.com/Tglnv10dnZ — Caio (@caiojms_) October 29, 2024

