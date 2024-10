A- A+

Série B No Independência, Sport tem atuação apagada e perde para o América-MG; veja os gols Com 59 pontos, Leão pode fechar a rodada na terceira colocação, caso o Novorizontino vença o Guarani nesta terça-feira (29)

O Sport voltou a perder na Série B do Campeonato Brasileiro, após duas vitórias seguidas dentro de casa. No reencontro com o técnico Lisca, que deixou a Ilha do Retiro de forma polêmica em 2022, o Leão acabou sendo derrotado pelo América-MG, por 2x1, na noite desta segunda-feira (28), no Independência, pela 34ª rodada.

O revés em Belo Horizonte fez o Sport estacionar nos 59 pontos e ver o Santos abrir três de vantagem na liderança. O clube paulista bateu o Ituano, por 2x0, também nesta segunda. O Coelho, por sua vez, chegou aos 52 e subiu para sétimo lugar.

No complemento da rodada, o Rubro-negro pode cair uma posição, caso o Novorizontino vença seu compromisso nesta terça, diante do Guarani, em Campinas. O Tigre tem 57 pontos.

Para o América-MG, o confronto era de tudo ou nada. O time mineiro entrou em campo com 49 pontos e precisando triunfar para manter qualquer possibilidade palpável de brigar pelo acesso até o fim da competição.

Assim, a equipe comandada por Lisca estava determinada a pressionar o Sport nos minutos iniciais e não demorou para obter êxito com a estratégia.

Ainda aos oito minutos, Juninho arrancou pela direita e tocou para Daniel Júnior. O camisa 80 deu um chapéu em Felipe e cruzou na medida para Elizari. Livre, o meia matou no peito e finalizou firme para estufar as redes de Caíque França.

O tento jogou um balde de água fria nas pretensões do Sport, que vinha tentando apostar nos contra-ataques. Passando a propor o jogo, o Leão aos poucos foi se encontrando na partida.

A primeira tentativa saiu de cobrança de falta sem ângulo de Tití Ortiz, mas Ricardo Silva colocou a cabeça na bola e desviou para escanteio.

Em seguida, com o time sem criação, Rafael Thyere carregou pelo meio e bateu de longe. O chute passou com perigo ao ângulo esquerdo de Elias. Chico, em finalização sem força, também parou no goleiro mineiro.

Um gol para cada lado

No segundo tempo, a partida reiniciou de forma aberta, mas sem chances efetivas para ambos os lados. Insatisfeito com o desempenho do time, Pepa fez uma alteração tripla aos 13 minutos.

Entraram Di Plácido, Felipinho e Zé Roberto, nas vagas de Cariús, Dalbert e Coutinho. No entanto, logo após as modificações, o Rubro-negro acabou sendo castigado.

Juninho recebeu na entrada da área e finalizou na direção do gol. Ao tentar abafar o chute, Felipinho viu a bola bater em seu braço e a arbitragem assinalar o pênalti.

Na cobrança, Brenner bateu fraco, mas o suficiente para vencer Caíque França, que ainda tocou na pelota antes de ela morrer no fundo do gol.

Logo depois do tento, Pepa lançou Wellington Silva e Pedro Vilhena na partida e o Sport passou a ganhar ofensividade diante de um Coelho satisfeito com o placar.

Único jogador lúcido do ataque leonino, Barletta foi acionado na direita e cruzou. Em briga contra o setor defensivo, Zé Roberto rolou para trás e Fabricio Domínguez só teve o trabalho de escorar para o gol livre.

Ficha do jogo

América-MG 2

Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Nicolas; Alê, Juninho (Vinicius) e Elizari (Moisés); Rodriguinho (Daniel Borges), Daniel Júnior (Davó) e Brenner (Wallisson). Técnico: Lisca.

Sport 1

Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido), Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Felipe (Pedro Vilhena), Fabricio Domínguez e Tití Ortiz (Wellington Silva); Lucas Lima; Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa.

Local: Independência (Belo Horizonte/MG)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

VAR: Diego Pombo Lopez (FIFA/BA)

Gols: Elizari, aos 8' do 1T, Brenner, aos 22' do 2T (AME); Fabricio Domínguez, aos 33' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Elizari, Alê (AME); Felipe, Zé Roberto (SPT)

