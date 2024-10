Sport aguarda por Julián Fernández e pode ter força máxima contra Operário-PR

A- A+

Para o jogo da próxima semana, contra o Operário-PR, pela 35ª rodada da Série B, o técnico Pepa pode ter força máxima para tentar recolocar o Sport no caminho das vitórias.

Mesmo com uma extensa lista de pendurados, o técnico não perdeu ninguém por suspensão no tropeço para o América-MG. Para ter o que há de melhor à disposição, o comandante leonino espera poder contar com o retorno de Julián Fernández.

O volante argentino está tratando um desconforto na panturrilha direita, que o tirou dos jogos contra Guarani e América, respectivamente.

Caso se recupere ao longo da semana, não será surpresa se o cabeça de área aparecer na formação titular na vaga de Felipe. O camisa 94 tem acumulado más atuações recentes com a camisa rubro-negra.

Pendurados

Faltando apenas quatro rodadas para o término da Segundona, o Sport visita o Operário na semana que vem com 11 jogadores pendurados. Nomes considerados titulares como Caíque França, Chico, Lucas Lima e Chrystian Barletta estão na lista.

Além deles, chegam ao confronto com dois amarelos Allyson, Alisson Cassiano, Luciano Castán, Felipinho, Julián Fernández, Wellington Silva e Zé Roberto.

