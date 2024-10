A- A+

Futsal Sport tenta virada diante do Fortaleza, fora de casa, por uma vaga na final do Brasileirão de Futsal Duelo acontece nesta quarta-feira (30), às 20h30, no CFO, em Fortaleza

O Sport tem um só objetivo nesta quarta-feira (30), a partir das 20h30, no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense: vencer. Após sofrer uma virada por 3 x 2, no Geraldão, só uma vitória interessa ao Leão da Ilha diante do Fortaleza, para levar a disputa para prorrogação e seguir vivo no Brasileirão de Futsal. O empate interessa ao Tricolor do Pici.

No confronto de ida, no início do mês, o Sport foi aguerrido e soube pôr em prática sua estratégia de esperar o adversário. A proposta foi exitosa durante o primeiro tempo e o Rubro-negro saiu com o placar de 2 x 0. Porém, com um elenco recheado de estrelas ex-Seleção, o Fortaleza encontrou seus gols e obteve uma grande virada e construiu uma pequena, mas valiosa, vantagem.

Desde o início da competição, ainda com o treinador Renan Franklin, o Sport se notabilizou como uma equipe forte na marcação e de grande assertividade nos contra-ataques. Mesmo com a troca para o técnico Eduardo Cabral, o DNA permaneceu o mesmo, e o Leão deixou para trás equipes como o Passo Fundo, time com melhor campanha até então no torneio.

No duelo de ida, Fortaleza soube aproveitar bem as oportunidades no segundo tempo e saiu vencedor - Foto/Cecília Prutchansky

Por outro lado, o Fortaleza tem características opostas. Com um elenco possuindo jogadores do calibre de Jackson Samurai, Rômulo, Jé, Valdin e o recente convocado para Seleção, Quixeré, o Tricolor do Pici costuma buscar controlar o adversário a partir da posse de bola e do volume nas criações ofensivas.

Entre o primeiro jogo e esse confronto de volta, o Fortaleza sagrou-se campeão da Copa do Nordeste, enchendo o elenco de mais moral. Essa não foi a única grande campanha do Laion no ano, que conquistou o vice-campeonato da Copa do Brasil, diante do Atlântico de Erechim, atual campeão da Liga Nacional de Futsal.

Cenários

Como é comum das eliminatórias em dois jogos no futsal, a disputa não tem saldo de gols. Para continuar sonhando com o título, qualquer vitória serve para o Sport para levar o duelo para prorrogação. Em caso de nova vitória do Fortaleza ou empate, o Laion estará na final.

A única certeza que se tem é que a primeira final do Campeonato Brasileiro de Futsal será entre dois times nordestinos. No último sábado (26), em Mossoró, o Apodi-RN venceu o confronto de volta e conquistou a vaga na finalíssima, já que tinha conquistado um empate, fora de casa, no jogo de ida, diante do Yeesco-RS.

Sport x Fortaleza - saiba onde assistir

Transmissão: Youtube CBFS TV, Nsports e Sportv

Horário: 20h30

Data: 30/10

Local: Centro de Formação Olímpica/Fortaleza

