A- A+

Futsal Campeão no Cazaquistão, goleiro pernambucano se prepara para Champions League de futsal Dennis Cavalcanti defende as cores do Kairat Almaty, que estreia na competição europeia nesta terça-feira (22)

O goleiro pernambucano Dennis Cavalcanti, multicampeão pelo Kairat Almaty, do Cazaquistão, irá disputar a UEFA Champions League de futsal 2024/25. O brasileiro entra em quadra nesta terça-feira (22), às 4h (horário de Brasília), contra o Haladas, da Hungria. A partida será realizada em Almaty, no Cazaquistão.



“Expectativa muito grande, acredito que todo jogador tenha o sonho de jogar uma Champions League e comigo não é diferente. Tive a oportunidade de defender o Kairat na edição do ano passado e posso dizer que foi uma experiência incrível, visitando países e enfrentando grandes equipes pelo mundo. Agora é trabalhar para podermos ir ainda mais longe nesta temporada e, se possível, buscar o terceiro título para o Kairat”, disse o goleiro.

Recentemente, Dennis Cavalcanti conquistou o seu sexto título no Cazaquistão ao ajudar o Kairat a superar o Semey, pelo placar de 3 a 1, na Supercopa do país. Ele também conta no currículo com duas Copas do Cazaquistão, um Campeonato Cazaque, além de outras duas Supercopas.

Antes disso, no Brasil, vestiu as camisas do Trio de Ferro da capital pernambucana - Sport, Náutico e Santa Cruz - no campo. Depois de um tempo nas categorias de base, ouviu de um treinador que poderia vir a ser um grande goleiro de futsal, principalmente por conta da estatura considerada baixa em relação aos demais concorrentes no futebol.

Dennis, goleiro pernambucano do Kairat Almaty, do Cazaquistão. Foto: Divulgação/Kairat Almaty





Assim, Dennis iniciou nas quadras pelo JEC Krona, uma das equipes mais tradicionais do Brasil. No Sul, conquistou a Liga Nacional de Futsal, em 2017, o Campeonato Catarinense, em 2017 e 2020, e a Recopa Santa Catarina, em 2021.

Atualmente, o goleiro está em sua terceira temporada no Cazaquistão. Ele planeja seguir o caminho de Léo Higuita, brasileiro naturalizado cazaquistanês eleito melhor goleiro do mundo em cinco oportunidades.



“É um cara que me inspiro, sim, principalmente por ser um atleta da mesma posição e que fez história aqui no país. Planejo continuar nessa mesma pegada, conquistando títulos e escrevendo meu nome no futsal do Cazaquistão”, comentou.

Veja também

COPA DO BRASIL Sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil será na quinta-feira (24)