Julián Fernández viaja e Sport terá força máxima para encarar Operário-PR

A- A+

O Sport terá força máxima para encarar o Operário-PR, às 19h deste segunda-feira (4), no Germano Krüger, pela 35ª rodada da Série B.

Sem contar com jogadores suspensos, apesar de uma extensa lista de pendurados, Pepa terá o retorno do volante Julián Fernández. Recuperado de entorse no tornozelo, o cabeça de área viajou com a delegação leonina, nesta sexta (1º), para Campinas, em São Paulo.

A última partida de Julián foi diante do Botafogo-SP. Naquela ocasião, contribuiu com um gol na vitória rubro-negra por 3x1. Após a partida, contudo, se queixou de dores no pé e ficou fora dos embates com Guarani e América-MG, respectivamente.

Com a presença do argentino na lista de relacionados, há a expectativa de que o jogador possa ser titular ao lado de Fabricio Domínguez. Dono da posição ao longo da temporada, Felipe tem acumulado atuações irregulares nos últimos compromissos do Leão.

Com 59 pontos, o Sport entra em campo na rodada ocupando a terceira colocação. Um resultado positivo, além de deixar o Rubro-negro ainda mais tranquilo no G4, deixa o clube bem próximo do acesso à Série A. O Operário, por sua vez, é o décimo lugar, com 50 pontos.

Veja também

SPORT Série B: resultados dos jogos do fim de semana interessam ao Sport; veja quem "secar"