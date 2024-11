A- A+

Série B Ceará bate Avaí, adia acesso do Santos e encurta distância para Sport e Mirassol; veja os gols Vitória diante de mais de 40 mil torcedores no Castelão levou o Vozão aos 57 pontos

O Ceará continua mostrando que está mais do que vivo na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. No jogo único que movimentou a 35ª rodada neste domingo, recebeu e venceu por 2 a 0 o Avaí, na Arena Castelão diante de mais de 40 mil torcedores.

Depois de ver o adversário ter um gol anulado no primeiro tempo, o time cearense marcou com Erick Pulga e Lucas Mugni na etapa final.



Com este resultado, o Ceará diminuiu a diferença para os concorrentes diretos na briga pelo G-4 - zona de acesso e impediu que o Santos celebrasse seu retorno à elite nacional neste domingo. Mas terá que torcer por tropeços de Sport e Mirassol, que ainda jogam nesta rodada.

A diferença atual é de dois pontos, já que o time cearense, quinto colocado, tem 57 pontos, contra 59 dos rivais. O Avaí deu adeus às chances de acesso e caiu para 11º, com 46.



Com apoio da torcida e precisando de um resultado positivo para continuar na briga pelo acesso, o Ceará começou a partida em cima, fazendo uma blitz na área do Avaí. Mas, aos poucos, o rival foi equilibrando a partida e em um contra-ataque, conseguiu até balançar as redes.





Aos 24 minutos, depois de uma cobrança de escanteio, Hygor cabeceou no travessão e Rodrigo Santos, debaixo do gol, só empurrou às redes. Mas, o VAR analisou o lance e invalidou o gol, já que o volante estava impedido. Nos minutos finais, o Ceará voltou a ficar em cima, mas o placar terminou mesmo zerado no primeiro tempo.



Na volta do intervalo, o Ceará foi implacável e aos 12 minutos conseguiu abrir o placar. Mugni bateu escanteio e a bola veio livre para Erick Pulga, que dominou e finalizou forte, cruzado, sem chances para o goleiro César.





ELE CRAVA!



O camisa 16 do Vozão chega ao seu 12° gol na competição e botou a Nação pra fazer a festa na Arena!



BOOOORA, CEARÁÁÁÁÁÁÁ! #CearáSC #TodoMundoJogaJunto pic.twitter.com/DkF7eiLnoq — Ceará Sporting Club (@CearaSC) November 3, 2024

HOJE TEVE GOL DO MEU 10!



Após a linda jogada de Saulo Mineiro, Lucas Mugni completa para fazer o segundo Vozão. #CSCxAVA - 2x0#BrasileiroB2024 #TodoMundoJogaJunto pic.twitter.com/j6NPNNUgr5 — Ceará Sporting Club (@CearaSC) November 3, 2024

