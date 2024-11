A- A+

Sport Técnico do Sport mostra confiança no acesso, mas quer controle de ansiedade: "é saber lidar" Após derrota para Operário-PR, Pepa também lamentou expulsão e jogadores que deixaram campo lesionados

Depois de encerrar a sequência fora de casa com mais uma derrota, o técnico do Sport, Pepa, mostrou convicção que o Rubro-negro vai subir de divisão ao término da Série B. Em coletiva após o revés para o Operário-PR, em Ponta Grossa, o treinador lamentou as infelicidades que o time teve na partida, mas se mostrou confiante na conquista do objetivo.

"Aconteceu de tudo! A expulsão (do Tití Ortiz), a lesão do Zé (Roberto), do próprio Coutinho, que ficou no sacrifício, tem a questão do Barletta... Foi mutia coisa que nos aconteceu de forma negativa, mas houve entrega, tentamos de tudo. Agora restam três jogos, três finais", pontuou.

"Estamos no meio da ponte. Não queremos cair e nem voltar pra trás. Só queremos ir para frente, ir para cima. É um momento complicado de duas derrotas, mas sigo convicto que vamos subir de divisão. Ser campeão fica mais distante, mas nosso foco é jogo a jogo. São três jogos pela frente e vamos com tudo", seguiu.

Ainda segundo o treinador rubro-negro, o momento é todos assumirem a responsabilidade e aprenderem a controlar a ansiedade nesta reta final. Com 59 pontos, o Sport viu a distância para o Ceará - primeiro time fora do G4 - encurtar para apenas dois pontos. Além disso, o Leão pode cair uma posição, caso o Mirassol pontue contra o Coritiba, nesta terça (5).

"Se não sabe lidar com pressão, está no lugar errado. Sabemos da responsabilidade de ganhar o próximo jogo, assim como tínhamos que ganhar hoje. Não conseguimos. É confiança total em tudo e todos", enfatizou.

"É saber lidar com a ansiedade. Ela vai estar presente, não vamos eliminá-la, temos que saber lidar com ela. Vou ser o primeiro a apoiar, ajudar e tentar tranquilizar os jogadores neste aspecto para fazer o que sabemos, que é ser uma equipe agressiva no bom sentido", finalizou.

