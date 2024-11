Joelinton, do Newcastle e ex-Sport, tem a casa roubada pela segunda vez em 11 meses na Inglaterra

Meio-campista do Newcastle e ex-Sport, o pernambucano Joelinton teve a casa invadida mais uma vez na cidade inglesa.

Nas duas vezes nenhum familiar do jogador estava na residência. Neste caso mais recente, Joelinton recebeu um alerta de segurança no celular e acionou a polícia, mas os três assaltantes já tinham fugido.Nas redes sociais o jogador fez um desabafo sobre o episódio.

Joelinton’s home has been BURGLED for a SECOND time this year…



He has confirmed it himself via Instagram #NUFC pic.twitter.com/iCLd90M7fE