Céu ou inferno: 37ª rodada pode deixar Sport na vice-liderança ou sem chances de acesso

A- A+

Se a vitória do Ceará sobre o Botafogo-SP, no meio de semana, deixou os torcedores do Sport aperreados, a 37ª rodada, que se inicia nesta sexta-feira (15), deve elevar a apreensão dos rubro-negros. Desta vez, mais do que secar os adversários, o Leão da Ilha do Retiro terá que fazer sua parte se quiser ter boas chances de subir de divisão na rodada derradeira, perante o Santos.

Com três tropeços seguidos acumulados, a equipe dirigida por Pepa entra em campo neste sábado (16), quando visita a Ponte Preta, às 21h30, no Moisés Lucarelli. Entretanto, antes de ver o time em ação, a torcida estará de olho no confronto entre Operário-PR e Mirassol, que se enfrentam na tarde desta sexta, em Ponta Grossa.

Com 63 pontos, o clube paulista é um dos três times na mira do Rubro-negro, que já não depende mais de si para retornar ao G4. Se o Mirassol perder para o Fantasma, o Sport volta a precisar apenas de suas forças para retornar à elite do futebol nacional.

O cenário serve também para um possível revés do Novorizontino. Com a mesma pontuação, o Tigre, assim como o Mirassol, atuará antes dos pernambucanos. Às 17h do sábado, recebe o Paysandu, no Jorjão.

Já o Ceará, que soma os mesmos 60 pontos do Sport, mais uma vez fará a partida que fecha a rodada. Na segunda-feira (18), a equipe de Léo Condé encara o América-MG, às 21h45, no Castelão.

Se Pepa e companhia passarem pela Macaca, em Campinas, terão que torcer por, pelo menos, um empate do rival cearense, para chegar à última rodada dentro do grupo de acesso.

Em meio às possibilidades, o elenco rubro-negro evita fazer contas e foca em somar a maior quantidade de pontos possível para ter êxito no principal objetivo do clube na temporada.

“Não há muito o que projetar. É ganhar os dois jogos, somar os seis pontos, principalmente agora aqui em São Paulo. Sabemos como é jogar no Sport, estou aqui desde o ano passado, sabemos da grandeza. Temos que ganhar para ter essa retomada para o G4 novamente”, pontuou o lateral Igor Cariús.

Apesar do panorama mais otimista, onde pode chegar à última rodada até na segunda colocação, há a chance, também, do Rubro-negro voltar de São Paulo com a infelicidade de ter o sonho interrompido nesta penúltima rodada.

Para que isso aconteça, o Leão teria que perder seu duelo com a Ponte, além de assistir Mirassol, Novorizontino e Ceará triunfando em seus respectivos compromissos.

Tal cenário, porém, sequer passa pela cabeça dos atletas leoninos. “Precisamos superar qualquer dificuldade para buscar a vitória. É dar a vida em campo e honrar a camisa. Sabemos que a Ponte está em busca de sair de outra situação da tabela, mas nós estamos em busca dos nossos objetivos. Temos que buscar os três pontos, eles serão primordiais nesta reta final”, enfatizou Cariús.

Veja também

Luta Jungle Fight, maior evento de MMA da América Latina, chega ao Recife para fomentar cenário local