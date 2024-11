Penúltima rodada da Série B começa nesta sexta (15); confira cenário do Sport e demais jogos

A- A+

A 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta próxima sexta-feira (15), com o Sport fora do G-4 pela primeira vez após dez rodadas consecutivas dentro do grupo dos quatro que ascendem à Primeira Divisão do futebol brasileiro.



Estando entre os quatro primeiros por 23 rodadas - 63,9% do campeonato -, o Leão deixou escapar das próprias mãos o “poder” de depender somente de si nas derradeiras duas batalhas da competição.



Dentro desse contexto, o fim da penúltima rodada do torneio pode ter a volta do suspiro rubro-negro, alcançando a vice-liderança, mas também pode marcar o "desligamento dos aparelhos" que ainda permitem que o time comandado pelo técnico Pepa respire, com a eliminação matemática das chances de acesso.

Com 353 jogos já realizados, a Segundona está a dois passos do fim. Foram 36 rodadas realizadas até então, e o Sport soma uma campanha de 60 pontos, procedentes das 17 vitórias e mais nove empates, podendo alcançar até os 66 caso vença a Ponte Preta e o Santos.



Contudo, é momento de cautela e pensamento no jogo de Campinas (SP), às 21h30 deste sábado (16), visitando a Ponte Preta, que luta para se livrar do rebaixamento à Série C, no Moisés Lucarelli.



O Leão da Ilha vai encarar o desafio no interior paulista já sabendo de um resultado fundamental para a parte de cima da tabela na rodada: o jogo entre Operário-PR e Mirassol.



Em Ponta Grossa (PR), nesta sexta (15), a partida que abre a rodada, entre paranaenses e paulistas, é de extrema importância para todo o pelotão de cima. Sendo assim, primordial para o time pernambucano. Uma derrota dos visitantes já viabilizaria uma volta pro G-4 do time da Praça da Bandeir,.

Entretanto, essa não é a única possibilidade do retorno rubro-negro para o G-4. Vencendo a Ponte Preta, o cenário para o Sport retornar ao Grupo dependeria de: ou uma derrota do Novorizontino, ou uma derrota do Mirassol ou também um tropeço do Ceará, que poderia, no máximo, empatar.

A fé de Júlian Fernández após gol marcado contra a Chapecoense, na última rodada - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Confira embates dos concorrentes:

Sexta-feira (15), às 16h: Operário-PR x Mirassol

Sábado (16), às 17h: Novorizontino x Paysandu

Segunda-feira (18), às 21h45: Ceará x América-MG

Já dentro do cenário mais negativo possível, o Sport pode também terminar esta 37ª rodada já eliminado da competição, sem chances de acesso, mesmo restando o último compromisso, recebendo o Santos, na Ilha do Retiro.



Para isso, uma maior combinação de resultados teria que acontecer. Primeiro, o Leão teria que ser derrotado para a Alvinegra de Campinas e, depois, conferir o andamento dos demais jogos, tendo que acontecer empate ou vitória de Novorizontino e Mirassol e vitória do Ceará.



Com os resultados, o Sport poderia figurar até a sexta colocação caso o Goiás conquiste os três pontos diante do já resolvido Amazonas.

Rubro-negro joga partidas da vida diante de Ponte Preta e Santos - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

