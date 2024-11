A- A+

SÉRIE B Sport repete resultados das rodadas 34, 35 e 36 da Série B passada e sai do G-4 atual perto do fim Em 2023 e 2024, Rubro-negro foi derrotado nas rodadas 34 e 35, atuando fora de casa, e voltou para Ilha do Retiro para empatar na rodada 36, ficando de fora do grupo de acesso

De forma curiosa, a sequência de resultados do Sport na Série B passada nas rodadas 34, 35 e 36 é exatamente a mesma que aconteceu nesta atual edição.

Em 2023, a equipe, na ocasião comandada por Enderson Moreira, foi derrotada nas rodadas 34 e 35, fora de seus domínios, pelo placar de 2x1. O segundo revés, na 35ª, tirou o time pernambucano do G-4 há três jogos do fim do torneio. Já no 36º compromisso, voltando a jogar ao lado do seu torcedor, obteve um empate frustrante na Ilha do Retiro, mantendo o time pernambucano fora do grupo de acesso, há duas rodadas do fim.

Neste ano, com os resultados recentes do time treinado pelo técnico Pepa, somando o mesmo um ponto dos nove possíveis, provenientes de um empate e duas derrotas nas últimas três rodadas realizadas (34, 35 e 36), o Sport teve que esperar o desfecho da 36ª jornada para saber se continuaria ou não no grupo de acesso.

Confira a similaridade dos jogos:

Série B - 2023:

34ª rodada:

Ceará 2x1 Sport

35ª rodada:

Mirassol 2x1 Sport

36ª rodada:

Sport 0x0 Atlético-GO

Série B - 2024:

34ª rodada:

América-MG 2x1 Sport

35ª rodada:

Operário-PR 2x1 Sport

36ª rodada:

Sport 1x1 Chapecoense

O Sport ficou somente no empate com a Chapeceoense após duas derrotas consecutivas - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Fim da 36ª rodada

A vitória do Ceará, por 4x1, pra cima do Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, encerrando a antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, colocou o Vozão na 4ª colocação, com os mesmos 60 pontos conquistados do Sport, mas superando o time da Praça da Bandeira no número de vitórias (18x17).

O Rubro-negro, então, recebeu o baque de voltar à 5ª colocação e figurar uma posição fora do G-4 após dois meses, restando apenas dois confrontos para o fim do certame.



Duelos finais

No ano anterior, o penúltimo compromisso do Leão foi diante do Vitória, em Salvador, onde no Barradão, o foi derrotado mais uma vez, voltando a vencer somente na última rodada, quando bateu o Sampaio Corrêa, por 4x1, na Ilha do Retiro. À época, encerrou àquela edição na 7ª posição, com 63 pontos, ficando a um de alcançar o quarto colocado e ascender à elite do futebol brasileiro.

Desta vez, as missões finais também serão com uma viagem e a derradeira partida sendo disputada no caldeirão da Ilha do Retiro. Primeiro, encara a Ponte Preta, que briga para permanecer na divisão, em Campinas, e volta para o Recife, onde recebe o Santos, que já está confirmado na Série A de 2025.

Chances de acesso de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):

1º) Santos - 100% [Garantido na Série A 2025]

2º) Mirassol - 92,4%

3º) Novorizontino - 88,8%

4º) Ceará - 59,3%

5º) Sport - 52%

6º) Goiás - 3,4%

7º) Vila Nova - 3,2%

8º) Operário-PR - menos de 1%

9º) América-MG - quase 0%

A situação ainda pode ser contornada já nesta próxima rodada

Dito tudo isso, o Sport ainda pode retornar ao grupo de acesso ainda nesta 37ª rodada. Para suceder, basta o time, que conta com os retornos do centroavante Gustavo Coutinho e do capitão Thyere na relação, vencer a Ponte Preta por um placar simples, e torcer para um único tropeço seja de Mirassol, Novorizontino ou Ceará.

Caso a combinação de resultados não aconteça, o Rubro-negro ainda pode se inspirar na campanha de 2011, quando conquistou o retorno à Primeira Divisão na última batalha, estando de fora do G-4 antes da bola rolar.

Veja jogos que interessam ao Sport na 37ª rodada:

Sexta-feira (15/11):

Operário-PR (7º) x Mirassol (2º) - 16h

Sábado (16/11):

Novorizontino (3º) x Paysandu (13º) - 17h

Amazonas (11º) x Goiás (6º) - 19h

Ponte Preta (17º) x Sport (5º) - 21h30

Domingo (17/11):

Santos (1º) x CRB (16º) - 16h

Veja também

Reforço Tricolor Santa Cruz anuncia chegada do centroavante Pedro Henrique, ex-Juazeirense