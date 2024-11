A- A+

Série B Ceará goleia Botafogo-SP e tira Sport do G4 da Série B a duas rodadas do fim

Com certeza, o torcedor do Sport que ficou na frente da televisão secando o Ceará, nesta terça-feira (12), terá dificuldades para dormir, por imaginar o futuro do clube na sequência da Série B.

Isso porque, os rubro-negros viram o rival regional golear o Botafogo-SP, por 4x1, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no complemento da 36ª rodada do campeonato e ultrapassá-los na tabela de classificação.

Agora, apesar das duas equipes somarem 60 pontos, o Vozão passa a integrar o G4 da competição nacional, graças ao número de vitórias. Com a confiança em alta, o time de Léo Condé chegou ao 18º triunfo. Pepa e companhia acumulam um resultado positivo a menos, fecharam a rodada em quinto e já não dependem mais de si para conseguir o acesso à Primeira Divisão do futebol nacional.

Vale lembrar que há três rodadas, a diferença entre Sport e Ceará na tabela era de oito pontos. Entretanto, enquanto o time da Praça da Bandeira perdeu para América-MG e Operário-PR, além de ficar no empate com a Chapecoense, o de Porangabuçu triunfou sobre Paysandu, Avaí e Botafogo-SP.

Goleada alvinegra

A goleada do Ceará sobre o Botafogo-SP teve nome e sobrenome: Saulo Mineiro. O atacante esteve envolvido diretamente em todos os gols do Vozão. Na primeira etapa, o camisa 73 colocou os visitantes em vantagem de pênalti.

Já no segundo tempo, fez o segundo após driblar Bernardo Schappo e serviu Erick Pulga, que fez o terceiro. Em contra-ataque, o centroavante ainda teve fôlego para fazer o quarto dos cearenses. Também na etapa complementar, Gustavo Bochecha fez o de honra da Pantera.

Cenários

Com a possibilidade de voltar ao grupo de acesso na rodada seguinte, o Sport terá que lidar com cenários distintos do habitual nos últimos jogos.

Todos eles passam por um bom resultado perante a Ponte Preta, no sábado (16), às 21h30, no Moisés Lucarelli. Apesar de estar em quinto no momento, o Leão pode subir até para a vice-liderança da Série B.

Para o quadro mais otimista, de chegar ao segundo lugar, o Rubro-negro precisa vencer a Ponte e torcer por derrotas de Mirassol e Novorizontino contra Operário e Paysandu, respectivamente, e, no máximo, um empate do Ceará frente ao América.

Ademais, caso faça o dever de casa em Campinas, um revés de qualquer uma das equipes já seria suficiente para recolocar a equipe leonina no grupo de acesso.

Há, também, a possibilidade de dar o troco no Ceará e ingressar na zona de classificação com um empate no Moisés Lucarelli.

Para isso, no entanto, o clube alvinegro precisaria perder para o Coelho, no Castelão, na segunda-feira (18). Assim, o Sport chegaria para o confronto com o Santos, na Ilha, com 61 pontos. Já os cearenses visitariam o já rebaixado Guarani com 60.

