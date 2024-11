A- A+

Sport Com Thyere e Coutinho, Sport viaja para São Paulo na noite desta terça (12) Delegação rubro-negra tem voo direto para Campinas, mas ficará hospedada em Itu até dia da partida com a Ponte Preta

Prestes a disputar o que pode ser o jogo mais importante da temporada, o Sport viaja na noite desta terça-feira (12) para o estado de São Paulo, onde no sábado (16) encara a Ponte Preta, em Campinas, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A informação, antecipada pelo ge, foi apurada pela Folha de Pernambuco na tarde desta terça. A delegação rubro-negra tem voo direto para a cidade do jogo. No entanto, ao desembarcar, segue para o município de Itu, cerca de 33km do Aeroporto de Viracopos, onde ficará blindada até o dia da partida.

O grupo leonino ficará hospedado no Otho Hotel, local que abrigou o próprio Leão em 2019, ano do último acesso, e também já foi 'casa' de equipes como Corinthians, Flamengo e Vasco. Além disso, o resort já recebeu a seleção do Japão durante a Copa do Mundo de 2014 e do Chile na Copa América de 2019.

Lesionados viajam

Ainda segundo a reportagem, o zagueiro Rafael Thyere e o atacante Gustavo Coutinho viajam com o elenco rumo a São Paulo. A ideia é aproveitar a boa estrutura do hotel para dar sequência à recuperação de ambos.

Enquanto o defensor trata uma entorse no tornozelo direito, sofrida no empate com a Chapecoense, o centroavante lida com um desconforto na coxa direita desde o revés para o Operário-PR. Da dupla, inclusive, o capitão é quem tem situação menos delicada, mas ainda assim dificilmente deverá ter condições de atuar perante o clube paulista.

O Sport encara a Ponte Preta às 21h30 do sábado, no Moisés Lucarelli, pela 37ª rodada. Com 60 pontos, o Leão é o quarto colocado, mas seca o Ceará, na noite desta terça, para seguir no G4 da Segundona. A Alvinegra de Campinas, por sua vez, está em 17º lugar, com 38 pontos, e precisa triunfar no final de semana para tentar fugir da zona da degola.

Veja também

Série B Com expulsões, Ponte Preta tem mais dois desfalques para encarar o Sport