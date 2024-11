Precisando secar Ceará, Sport busca "equilíbrio emocional" nos jogos finais da Série B

A- A+

Secar. No dicionário significa tornar(-se) seco, retirar de ou perder a umidade; enxugar(-se). No futebol, o sinônimo é torcer por um tropeço de um determinado time. Na noite desta terça-feira (12), é o que resta ao Sport para seguir dependendo apenas de si na Série B do Campeonato Brasileiro, após o empate diante da Chapecoense, na Ilha do Retiro.

No jogo que complementa a 36ª rodada, o Ceará visita o Botafogo-SP, às 21h30, em Ribeirão Preto. Se triunfar, o Vozão ultrapassa o Leão na tabela e expulsa Pepa e companhia do G4 restando duas rodadas para o fim da competição.

Tinha muita gente torcendo por esse resultado..



Se liga nos gols do jogão entre @sportrecife e @ChapecoenseReal. pic.twitter.com/ubgHq7CXrq — Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) November 11, 2024

Atualmente, apenas três pontos separam o Rubro-negro do rival regional - 60 a 57. Entretanto, em caso de triunfo alvinegro no interior paulista, o Ceará entraria no grupo de acesso graças ao primeiro critério de desempate: o número de vitórias. Os cearenses iriam a 18 resultados positivos contra 17 dos pernambucanos.

Até o início da 34ª rodada, oito pontos separavam o Sport do Ceará na tabela. Não à toa, os clubes vivem fases opostas neste recorte final da Segundona. Enquanto o time de Léo Condé acumula duas vitórias seguidas, o da Praça da Bandeira já não sabe o que é triunfar há três jogos. Além do empate com a Chape, perdeu para América-MG e Operário-PR, respectivamente.

Diante da fase instável, o técnico Pepa reconhece que o elenco terá que melhorar o fator psicológico para atingir o objetivo ao término da competição.

“É como eu já disse há umas rodadas. Aquela equipe que conseguir manter o maior equilíbrio emocional, saber lidar com a ansiedade, lidar com esses momentos de decisão, é a que vai ser mais feliz”, enfatizou o português.

Caso o Ceará vença seu compromisso, o Sport deixa a zona de classificação depois de 11 rodadas. Após sair do G4 na 21ª rodada, o Rubro-negro voltou ao grupo na rodada de número 26, já com o atual treinador no comando do time. Fato que foi lembrado por Pepa para demonstrar sua confiança na equipe nos jogos restantes.

“Da mesma forma que estávamos muito longe do G4 há um tempo atrás, conseguimos subir, botar o time a jogar um bom futebol e agora cabe a nós. Faltam dois jogos, duas finais, e focar na Ponte Preta. Fazer de tudo para vir de lá com os três pontos, que é a única coisa que interessa para levarmos isso para a última rodada em casa”, salientou.

Apesar do Ceará ser o principal adversário do Sport na briga pelo acesso, outras equipes também voltaram a ver o G4 como algo palpável: Goiás (57) e Operário (56) venceram na rodada e estão vivos na disputa, por conta do empate leonino na Ilha do Retiro. Porém, diferente do clube de Porangabuçu, goianos e paranaenses não dependem de si para entrar no grupo dos quatro primeiros nas duas rodadas finais.

