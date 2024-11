A- A+

Série B Sport pressiona Chapecoense, mas cede empate e pode deixar G-4 da Série B ainda nesta rodada Se o Ceará vencer o Botafogo-SP nesta terça-feira (10), o Leão sai do grupo de acesso à Série A faltando duas partidas para o fim do campeonato

Apesar de grande pressão durante o jogo, o Sport ficou apenas no empate em 1 a 1, diante da Chapecoense, pela 36ª rodada da Série B, neste domingo (10), na Ilha do Retiro. Com o resultado, o Leão pode deixar o G-4 da segunda ainda nesta rodada, em caso de vitória do Ceará.

O Sport volta a campo no próximo sábado (16), fora de casa, diante da Ponte Preta. Já a Chapecoense joga no dia seguinte diante do Coritiba, em Chapecó.

O Ceará, principal concorrente do Rubro-negro pelo acesso à primeira divisão, joga nesta terça-feira (12), às 21h30, contra o Botafogo-SP. A partida é fora de casa e, se vencer, o Vozão rouba a quarta posição do Leão pelos critérios de desempate.

Como os dois centroavantes, Zé Roberto e Gustavo Coutinho, se machucaram, o técnico Pepa optou pela entrada de Lenny Lobato no comando do ataque. Barletta, que era dúvida durante a semana, iniciou o duelo na Ilha do Retiro como titular.

O jogo

Pressionado pelas duas derrotas e precisando dar respostas ao torcedor, o Sport buscou do início ao fim do primeiro tempo dominar o duelo, na Ilha do Retiro.

O Leão foi para o intervalo com 70% de posse de bola, contra 30% da Chapecoense. Mais de 10 finalizações. Entretanto, a efetividade dos donos da casa não foi boa e apenas um desses chutes foi em direção ao gol.

Com a maior parte do tempo no campo de ataque, o Sport sentiu falta de um centroavante e sofreu para furar o bloqueio defensivo dos visitantes.

A primeira oportunidade do Rubro-negro foi na bola parada aos 13 minutos. Barletta cobrou a falta lateral com precisão e encontrou Julián Fernández livre dentro da área. Porém, o volante argentino cabeceou por cima do gol defendido por Léo Vieira.

O Leão voltou a criar uma boa jogada aos 26 minutos. Em lance totalmente individual, Barletta passou por três defensores no meio de campo e, quando entrou na grande área, finalizou com a perna direita por cima do gol.

E depois de um tempo sem conseguir criar chances de gol, o Sport teve uma última boa escapada antes do intervalo. Lucas Lima foi acionado pelo lado direito e cruzou rasteiro para trás. Fabricio Domínguez fez o pivô e Igor Cariús chutou para fora.

A estratégia da Chapecoense de priorizar a defesa foi efetiva no primeiro tempo, uma vez que cedeu poucas chances de gol. No entanto, a Chape criou poucas chances de contra atacar.

A melhor aconteceu nos acréscimos, quando Marcinho recebeu lançamento longo e tentou driblar o goleiro Caíque França, que estava fora da área. O atacante da Chape perdeu o controle e saiu com bola e tudo.



Volta elétrica



Apesar de nenhuma mudança de atleta, o Sport voltou do intervalo com mais efetividade logo no primeiro minuto. Felipinho conduziu pelo lado esquerdo e buscou o cruzamento para Fabricio Domínguez, que não alcançou o passe.

O goleiro Léo Vieira cortou e a bola sobrou, livre, para Julián Fernández empurrar para o gol aberto e abrir o placar na Ilha.

Depois de apenas se defender no primeiro tempo, a Chapecoense reagiu rápido ao gol sofrido e passou a ocupar o campo defensivo do Leão. Aos cinco minutos, Ítalo fez boa jogada pelo lado esquerdo e finalizou com perigo. Caíque França defendeu em dois tempos.

Após o susto, o Rubro-negro teve uma grande chance de ampliar o placar dentro de casa. Lucas Lima iniciou a jogada pelo meio de campo e tabelou com Barletta.

O atacante lançou Lenny Lobato em profundidade, que driblou o goleiro e, mesmo com a barra aberta, chutou para fora.

E o Leão acumulou chances perdidas. Julián Fernández podia ter feito seu segundo gol na partida. Barletta fez boa jogada individual e encontrou o volante argentino sozinho dentro da área.

Da marca do pênalti, ele colocou muita força e a bola passou por cima do travessão.

Vacilo no final

E quem não faz, toma. O Sport teve várias chances de ampliar o placar, mas foi a Chapecoense que fez o gol. Aos 38 minutos, a equipe alviverde envolveu a defesa rubro-negra e a bola sobrou para Marlone.

O meia deu um belo passe de primeira para Perotti, que bateu com força no canto direito de Caíque França.

Já nos acréscimos, Fabricio Domínguez teve mais uma oportunidade para o Sport. Di Placido encontrou deixou o uruguaio na cara do gol, mas Léo Vieira fez boa intervenção.



Ficha técnica

Sport 1

Caíque França; Igor Cariús (Di Placido), Rafael Thyere (Alysson), Chico e Felipinho (Dalbert); Julián Fernández, Felipe (Pedro Vilhena) e Fabricio Domínguez; Lucas Lima; Lenny Lobato (Wellington Silva) e Chrystian Barletta. Técnico: Pepa.

Chapecoense 1

Léo Vieira; Marcelinho (Ítalo), Bruno Leonardo, João Paulo e Mancha; Rafael Carvalheira, Tarik Boschetti (Auremir), Foguinho (Marlone) e Ítalo (Perotti); Marcinho (Giovanni Augusto) e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares e Gustavo Mota Correia (ambos do RJ)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Gols: Julián Fernández (1’ do 2º tempo); Perotti (38’ do 2º tempo)

Cartões amarelos: João Paulo (CHA); Mário Sérgio (CHA)

Público 25.921

Renda 774.745,00

Veja também

Técnico Pepa lamenta falta de pontaria do Sport diante da Chapecoense e prega foco nas "duas finais"