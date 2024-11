A- A+

Final Flamengo volta a vencer Atlético-MG e conquista o pentacampeonato da Copa do Brasil O Rubro-negro carioca superou o Galo em duelo disputado na Arena MRV, neste domingo (10); jogo foi marcado por confusão no gramado na reta final

Em jogo movimentado, o Flamengo voltou a vencer o Atlético-MG, desta vez por 1 a 0 e conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil, neste domingo (10), na Arena MRV.

Com o título, o Rubro-negro carioca igualou com o Grêmio como o segundo maior campeão do torneio nacional (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024). O Cruzeiro segueu como a equipe com mais conquistas, somando seis em sua história.

O Flamengo já tinha vencido o primeiro jogo da decisão no Maracanã, por 3 a 1. A vantagem perdia perder o jogo decisivo por até dois gols de diferença.

Ex-jogador do Flamengo, Filipe Luís conseguiu o primeiro título na nova função com apenas nove jogos como treinador profissional.

O jogo

Apesar da vantagem de dois gols construída no jogo de ida disputado no Maracanã, o Flamengo foi para cima no início do duelo e teve a primeira boa chance do jogo. Arrascaeta recebeu no círculo central e deu um ótimo passe para Gerson. O volante tentou bater na saída do goleiro, mas Everson fez a defesa.

Com a necessidade do resultado positivo, o Galo respondeu poucos minutos depois. Paulinho recebeu o cruzamento e arrumou a bola para Zaracho. O meia foi travado na finalização.

Após os primeiros dez minutos da partida em Belo Horizonte, o Atlético-MG começou a controlar as ações da partida. Hulk chegou a assustar o goleiro do Flamengo em duas ocasiões, na etapa inicial.

Aos 13 minutos, o atacante alvinegro cobrou falta com muita força e o arqueiro argentino defendeu em dois tempos. Já aos 18, Zaracho achou Hulk livre na entrada da área, o camisa 7 finalizou com força para boa defesa. No rebote, a defesa rubro-negra afastou a bola.

Antes do fim do primeiro tempo, o Flamengo voltou a assustar os donos da casa. Wesley fez uma grande jogada pelo lado direito com Gerson, tabelou, chegou na linha de fundo e cruzou para Arrascaeta. O uruguaio estava livre dentro da área e cabeceou por cima do gol defendido por Everson.

A volta do intervalo teve uma mudança importante para o Flamengo. Bruno Henrique foi escolhido para substituir Gabigol. E logo aos seis minutos, ele teve a chance de abrir o placar. Rossi bateu o tiro de meta rapidamente para o atacante rubro-negro, que ficou cara a cara com Everson, mas não conseguiu marcar.

Em outra oportunidade, Bruno Henrique fez bem a pressão no lateral-direito Saraiva, roubou a bola e saiu mais uma vez livre. Na hora da finalização, ele tentou encobrir o goleiro alvinegro e Everson fez outra boa defesa.

O Atlético-MG também fez mudanças ofensivas com Gabriel Milito, principalmente a entrada do centroavante Alan Kardec. Apesar do ímpeto ofensivo, o Galo não conseguiu criar chances claras de gol.

Enquanto o Atlético-MG não finalizava com perigo, o Flamengo teve mais duas boas chances em contra golpes com Michael. Nas duas ocasiões, o atacante rubro-negro não completou a finalização e perdeu as chances.

E o Rubro-negro carioca não parou de atacar até que foi recompensado. Aos 37 minutos, o Atlético-MG teve a chance de marcar seu gol. Após cruzamento na área, o goleiro Rossi não segurou a bola, que sobrou para Alan Kardec na pequena área.

No contra ataque, Gonzalo Plata recebeu um grande passe de Bruno Henrique, passou pelo defensor e deu uma cavadinha por cima de Everson.

Na comemoração do gol rubro-negro, torcedores do Galo jogaram bombas e copos em direção aos jogadores do Flamengo. Uma confusão teve início e o jogo ficou paralisado por 5 minutos.



Veja também

Campeonato Inglês Chelsea e Arsenal ficam no empate em clássico londrino da Premier League