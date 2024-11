A- A+

Copa do Brasil Gabigol brilha, Flamengo bate Atlético-MG e abre boa vantagem na final da Copa do Brasil Duelo de volta e decisivo acontece no próximo domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte

O Flamengo deu um importante passo rumo ao pentacampeonato da Copa do Brasil. No primeiro jogo da final, realizado neste domingo (3), no Maracanã, o Rubro-negro venceu o Atlético-MG, por 3x1, e abriu boa vantagem na briga pela taça do principal mata-mata do País.

Os gols da partida foram marcados por Arrascaeta e Gabigol, duas vezes, para os donos da casa, além de Alan Kardec para os mineiros.

O confronto decisivo ocorre no próximo domingo (10), também às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Rubro-negro pode perder por um gol de diferença que ainda fica com o troféu. Ao Galo, resta triunfar por uma margem de dois gols para levar o duelo para os pênaltis ou três gols para faturar o título.

O Flamengo encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo da partida com, talvez, os dois principais nomes desta era recente do clube: Arrascaeta e Gabigol. No entanto, mesmo fora de casa, o Atlético foi quem teve a primeira boa oportunidade da partida.

O meia finalizou colocado e obrigou Rossi a fazer boa intervenção, mandando para escanteio. Como resposta, Michael recebeu pela esquerda e finalizou com perigo à meta atleticana.

Ainda aos dez minutos de um intenso jogo, o Flamengo fez a festa dos mais de 67 mil presentes no estádio. Após receber de Michael, Gabigol chutou cruzado no alto. Everson defendeu e, no rebote, Arrascaeta bateu firme para o fundo das redes.

À frente no marcador, o time da Gávea controlava bem o duelo e girava bem a posse da bola no campo ofensivo.

Aos 28, Léo Pereira carregou livre pelo meio e arriscou de longe, obrigando Everson a espalmar para fora. Dez minutos depois, a equipe de Filipe Luís voltou a ser premiada pela boa atuação.

Em lançamento feito para o ataque, Plata desviou e achou Gabigol livre. O camisa 99 invadiu a área e tocou na saída do goleiro para ampliar.

Um gol para cada lado

Com a necessidade de diminuir a desvantagem, o Atlético passou a se lançar para o ataque com mais frequência. Por outro lado, com mais espaço, o Flamengo seguiu incomodando o setor defensivo mineiro.

Depois de intensos dez minutos de blitz, o Galo ficou no quase em cabeçada de Alonso, tirando tinta da trave esquerda de Rossi. Na primeira grande chance rubro-negra, aos 28, Gabigol voltou a ser decisivo. Ele recebeu de Alcaraz, cortou a marcação e bateu cruzado para fazer 3x0.

Aos 33 minutos, Gabriel Milito fez uma modificação essencial para manter o Alvinegro vivo na decisão: acionou Alan Kardec na vaga de Gustavo Scarpa. No minuto seguinte, o centroavante girou sobre a marcação depois de passe de Zaracho e diminuiu para os visitantes.

