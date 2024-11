Sport e Ceará se tornam rivais diretos pelo acesso, pelo menos nesta próxima rodada; entenda

A- A+

Atualmente, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport figura na 4ª colocação, com 59 pontos ganhos, dois acima do concorrente Ceará, que soma 57, a três rodadas do fim da competição - ou seja: com nove pontos em disputa.

Friamente: um cenário positivo do Time da Praça da Bandeira, visto a vantagem na pontuação e a aproximação do fim da Segundona.

Contudo, as duas derrotas em sequência, lesões de peças importantes e até uma expulsão inusitada na última partida, trazem à Ilha do Retiro um clima de apreensão para a partida deste domingo (10), contra a Chapecoense, às 18h30 (horário de Brasília).

Recorte recente do campeonato

Entre os atuais seis primeiros colocados da competição, cinco venceram as duas últimas partidas: Santos, Novorizontino, Mirassol, Ceará e Goiás conquistaram seis pontos dos últimos seis possíveis.

Já o time comandado pelo técnico Pepa amargou uma derrota para o América-MG, em Belo Horizonte, e outra para o Operário-PR, no Paraná. Assim, viu a vantagem para o quinto colocado diminuir consideravelmente.

Apesar de ter saído na frente, Sport sofreu a virada e perdeu para o Operário-PR, por 2x1 - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Além disso, o último embate, contra o Fantasma, foi doído. O Rubro-negro acabou perdendo de virada com Tití Ortiz, ainda no primeiro tempo, expulso proveniente do segundo cartão amarelo recebido após marcar o gol que, naquele momento, dava a vitória para o Sport por 1x0.

No mesmo confronto, Zé Roberto saiu aos cinco minutos e, após exames, foi detectado um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, deixando o camisa 99 fora dos gramados pelos próximos nove meses.

Além de Zé Roberto, Gustavo Coutinho e Chrystian Barletta, substituídos no intervalo da partida anterior, passaram por exames e tiveram lesões musculares na coxa detectadas. Mas o último foi reavaliado durante a semana e está disponível para ser opção na próxima batalha rubro-negra.

A apreensão pode virar grande alívio em uma única rodada

Jogando mais uma vez com casa cheia, na Ilha do Retiro, o Sport conta com a força do torcedor para fazer valer o mando de campo, condições onde o time conquistou 35 dos seus 59 pontos, sendo o 8º melhor mandante do certame.

Apesar do receio da torcida pelo mau momento de resultados e maré de azar no que diz respeito às ausências de peças importantes em um momento decisivo, o time pernambucano ainda depende das suas próprias forças para ascender à elite do futebol brasileiro.

Dito isso, mesmo não necessitando de ninguém, o Sport pode ganhar um "empurrão" rumo à primeira divisão caso vença seu jogo contra a Chape e o Ceará seja derrotado para o Botafogo-SP. Assim, o Rubro-negro voltaria a abrir uma vantagem de cinco pontos para o 5º colocado.

Para isso, com os três pontos, o Leão teria que torcer exclusivamente para o Botafogo-SP vencer o Ceará que, assim, voltaria a ter uma distância de cinco pontos para o porteiro do G-4, com seis pontos em disputa nas últimas duas rodadas.

Todavia, para permanecer no grupo dos quatro que vão disputar a Série A do Barsileirão em 2025, basta fazer o dever de casa.

Botafogo-SP x Ceará

Enquanto o Leão duela diante do time catarinense, o Ceará viaja para Ribeirão Preto (SP), jogar contra outro time que se localiza na briga para permanecer na Segundona.

Na próxima terça-feira (12), a equipe cearense encerra a 36ª rodada, com bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Sendo assim, o alvinegro entra em campo já ciente de todos os resultados que lhe interessam.

Embalado, o time comandado por Léo Condé, treinador campeão da última edição da competição, soma seis vitórias nos últimos oito jogos e vê o Sport como o alvo do momento, visto que é o que tem a pontuação mais próxima do Vozão e mais vem oscilando neste momento.

Lucas Mugni, ex-Sport, foi o autor de um dos gols da última vitória alvinegra pra cima do Avaí, no Castelão - Foto: Gledson Jorge e Stephan Eilert / Ceará SC

Chances de acesso

Com o anseio pelo título ficando um pouco de lado, pelo menos no momento, o Sport ainda carrega grandes chances de estar no G-4 ao final do torneio.



De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), assim estão dispostas as porcentagem referentes às chances de cada time figurar entre os quatro melhores depois das 38 rodadas disputadas:



1º) Santos - 99,91%

2º) Novorizontino - 98,5%

3º) Mirassol - 94,9%

4º) Sport - 75,9%

5º Ceará - 26%

6º) Vila Nova - 2,5%

7º) Goiás - 1,9%

8º) Operário-PR - menos de 1%

9º) América-MG - quase 0%

10º) Coritiba - quase 0%

