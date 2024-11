A- A+

PATRIMÔNIO Sport assina termo de aquisição e efetua compra de novo terreno do CT Com a nova área, o Centro de Treinamento do Leão terá 23 hectares, sendo o sexto maior do Brasil

O Sport oficializou, na tarde desta quinta-feira (7), a aquisição de um novo terreno de 14 hectares para a ampliação do CT José de Andrade Médicis, em Paratibe.

O novo espaço, somado aos nove hectares do atual CT, irá totalizar uma área de 23 hectares, colocando a estrutura do clube em sexto lugar no ranking de maiores CTs do Brasil.

Em julho, o Leão já havia assinado um termo de intenção de compra da área, que fica localizada em frente ao terreno na Guabiraba, Zona Norte do Recife.

Contrato foi assinado pelo Presidente Yuri Romão e pelo Vice-presidente José Roberto Moura. Foto: Paulo Paiva/Sport Contrato foi assinado pelo Presidente Yuri Romão e pelo Vice-presidente José Roberto Moura. Foto: Paulo Paiva/Sport

Após a assinatura do termo, foram realizados estudos ambientais de viabilidade, através de uma empresa de consultoria especializada para garantir que a área estivesse apta para atender as exigências legais, considerando a futura construção de novas instalações no local.

Concluídas as avaliações e trâmites burocráticos, o Sport avançou na negociação e efetivou a compra do terreno.

“Esse é mais um passo importante que a nossa gestão dá. Esse progresso nos permitirá ter um acréscimo considerável em nosso patrimônio, abrindo um enorme espaço para a modernização do mesmo. Essa aquisição é sem sombra de dúvidas um investimento para o clube", comentou o presidente do clube, Yuri Romão.



