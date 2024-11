Sport inicia tratativas com Racing e fica perto de ter Fabricio Domínguez em definitivo

A- A+

Uma das principais peças do Sport na atual temporada, o volante Fabricio Domínguez está perto de ter concretizada sua permanência na Ilha do Retiro de forma definitiva. Atualmente emprestado pelo Racing/ARG, o camisa 8 deve ter os direitos econômicos comprados pelo clube pernambucano em breve.

A informação, divulgada em primeira mão pelo radialista Ralph de Carvalho, da Rádio Jornal, foi confirmada pela reportagem junto ao membro do comitê gestor rubro-negro, Raphael Campos.

Segundo o dirigente, o Leão aproveitou a presença do Racing no Brasil recentemente, quando enfrentou o Corinthians, pela Sul-Americana, para conversar com membros do clube argentino.

"Nunca negamos ter o interesse em exercer a compra. Vamos fazer no momento certo. Lógico, para acontecer, precisávamos iniciar as tratativas com o Racing e com o atleta e já demos o start nisso", iniciou o diretor.

"Aproveitamos que o Racing esteve no Brasil e tratamos sobre o tema, a coisa tem evoluído. Agora, não tem nada fechado. Logicamente que está bem alinhavado, mas não tem nada fechado com tem sido dito por aí", concluiu Campos.

Apesar do Sport não confirmar os valores, o valor que o clube terá que desembolsar ao Racing gira na casa dos 750 mil dólares (R$ 4,3 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta. O novo contrato será válido até o fim de 2027.

Aos 26 anos, Fabricio Domínguez vive o melhor momento da carreira nesta temporada. Na Série B, por exemplo, é o artilheiro do Sport com nove gols, em 30 aparições. Ao todo, em 2024, o cabeça de área entrou em campo 50 vezes - 45 como titular - e ainda contribuiu com quatro assistências.

