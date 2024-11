A- A+

Futebol Série B: Mirassol goleia Coritiba e sobe para 3º no G-4; Sport perde posição e fica pressionado Leão terá "jogo da vida" diante da Chapecoense, na Ilha do Retiro

Com um jogador a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo, o Mirassol aproveitou a vantagem e goleou o Coritiba por 4x1 nesta terça-feira (5), no estádio Campos Maia, em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Aos 24 minutos da etapa inicial, Fernandinho abriu o placar para o time paulista. Doze minutos depois, Dellatorre ampliou para o Mirassol.

No final do primeiro tempo, mesmo com um jogador a menos, o Coritiba diminuiu o placar com gol de Jamerson Bahia.

Na segunda etapa, um lance inusitado aconteceu logo aos dois minutos. Júnior Brumado, do Coritiba, marcou um gol contra de cabeça. Cinco minutos depois, Luiz Otávio marcou o quarto gol para o Mirassol.

Com o resultado, o Mirassol subiu para a terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, somando 62 pontos, três à frente do Sport.

O resultado foi negativo para o Leão, que agora fará o "jogo da vida" diante da Chapecoense, no próximo domingo (10), às 18h30, na Ilha do Retiro. O Rubro-Negro vem de duas derrotas consecutivas - diante do América-MG e do Operário - e não poderá tropeçar se quiser continuar na luta pelo acesso à Série A.

Outros resultados

Também nesta terça-feira (5), Brusque e Botafogo-SP entraram em campo pela 35ª rodada da Série B. A Pantera venceu o Quadricolor por 1x0, fora de casa. No entanto, ambas as equipes não possuem chances reais de acesso à elite do futebol nacional.

