Clássico dos Clássicos: Sport e Náutico duelam nas quartas de final da Copa Atlântico sub-19

O Clássico dos Clássicos marcará as quartas de final da terceira edição da Copa Atlântico sub-19! Após cinco rodadas, o torneio concluiu sua primeira fase nesta terça (5) e conheceu os classificados para a próxima etapa. Sport e Náutico entram em campo na próxima quinta (7) para disputar uma vaga na semifinal.

Dos cinco clubes pernambucanos participantes, três avançaram às quartas de final: Náutico, Porto e Sport.

No grupo "A", o Leão encerrou a primeira fase invicto, com quatro vitórias e um empate. Pelo grupo "B", o Náutico garantiu sua vaga ao terminar em segundo lugar, com nove pontos. O Timbu venceu três partidas, incluindo o confronto decisivo contra o CRB na última rodada.

No grupo "C", o Porto avançou com dez pontos, conquistados em três vitórias e um empate. A equipe de Caruaru enfrentará o Novorizontino na próxima fase.

As quartas de final estão marcadas para quinta-feira (07). Veja os confrontos:



Corinthians x Santos – 07/11 – 8h

Novorizontino x Porto – 07/11 – 8h

Sport x Náutico – 07/11 – 10h

Palmeiras x RB Bragantino – 07/11 – 10h





