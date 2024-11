A- A+

Futebol Náutico próximo de acerto com zagueiro Fagner Alemão Timbu ainda não anunciou reforços para 2025, mas diretoria diz ter nomes com pré-contrato assinado

O Náutico indicou que só pretende anunciar os primeiros reforços para a temporada 2025 após a reapresentação do clube, marcada para o dia 20 de novembro. Isso não significa, porém, que os alvirrubros estão parados no mercado. O Timbu já tem alguns atletas com pré-contrato assinado. Um deles é o zagueiro Fagner Alemão, do Operário-PR.

A informação foi publicada pelo repórter Tharcys Michel, da Radio Transamérica, e confirmada pela reportagem. O defensor de 34 anos também tem passagens por clubes como Avaí, Brusque e Chapecoense, além de ter atuado no Al Hazm Rass, da Arábia Saudita.

Sobre renovações, o Náutico acertou as permanências dos laterais Arnaldo e Luiz Paulo; os volantes Renato Alves, Marco Antônio e Sousa; o meia Patrick Allan e os atacantes Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Além disso, o clube ainda prolongou os vínculos dos zagueiros Odivan e Robson Reis, que ficaram afastados na Série C passada por conta de lesão.

Veja também

