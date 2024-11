A- A+

Futebol Atacante nigeriano do América passará por testes no Náutico; lateral perto de ser oficializado Jogador não estreou pelo Mequinha e será observado pelo Timbu no início da pré-temporada

O atacante nigeriano Samuel Otusanya, de 20 anos, iniciará um período de testes no Náutico. O jogador pertence ao América, que desembolsou cerca de R$ 360 mil para contratá-lo junto ao Haugesund, da Noruega, mas pode ficar em definitivo no Timbu caso seja aprovado.

Por questões burocráticas envolvendo o visto de trabalho, o atleta não conseguiu estrear pelo América na Série A3 do Campeonato Pernambucano. No antigo clube, na Noruega, Otusanya disputou três jogos no time profissional no ano passado, sem gols. Em compensação, na equipe B, foram 32 bolas na rede em 36 partidas.

O atleta veio em uma parceria do América com a Star Builders Academy, assinando um contrato de quatro anos com o clube. Otusanya também tem passagens pela seleção sub-20 da Nigéria.

Perto de acerto

O Náutico está próximo de oficializar a contratação do lateral-direito Marcos Ytalo, de 28 anos, que já trabalhou com o técnico Marquinhos Santos, no América-RN. O jogador também vestiu as camisas de Ceará, Joinville, Bragantino, Ferroviária-SP, Santo André e Sampaio Corrêa.

