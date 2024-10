A- A+

Futebol Executivo do Náutico diz que clube tem quatro atletas com pré-contrato para 2025 Timbu ainda não anunciou oficialmente reforços para a temporada que vem, mas clube diz que as caras novas já estarão na reapresentação, marcada para o dia 20 de novembro

O Náutico já tem quatro atletas com pré-contrato assinado para 2025. A informação é do executivo de futebol do clube, Edgard Montemor. A oficialização dos acertos, de acordo com o dirigente, começará a ser divulgada a partir da reapresentação oficial do clube, marcada para o dia 20 de novembro.

“Estamos no processo de identificação de jogadores que cabem na realidade financeira e nos objetivos que o clube traçou para o ano que vem. Temos quatro atletas com pré-contrato assinados e nos próximos dias podemos ter mais dois. O Náutico está bem adiantado e esses atletas serão anunciados a partir do momento que se apresentarem, fizerem exames médicos e assinarem o contrato federativo”, afirmou, em pronunciamento divulgado pela assessoria de imprensa do Timbu.

“Apesar de não estarmos juntos presencialmente, eu, Marquinhos (Santos, técnico) e Felipe Acosta (analista de desempenho) fazemos reuniões diárias sobre elenco, contratações, jogadores da base, analisando o mercado e tocando o dia a dia do futebol. Tem sido bastante produtivo e o torcedor do Náutico pode ter certeza que o trabalho está sendo feito de forma minuciosa”, completou.

Além dos reforços, o Náutico terá diversos atletas da base integrados ao elenco na preparação para a temporada 2025.

“Devemos ter entre 10 a 14 atletas da categoria de base. Serão inseridos no departamento de futebol do profissional, com Marquinhos Santos. Daremos muito atenção aos atletas que têm grandes chances de nos ajudarem”, apontou.

Sobre renovações, o Náutico acertou as permanências dos laterais Arnaldo e Luiz Paulo; os volantes Renato Alves, Marco Antônio e Sousa; o meia Patrick Allan e os atacantes Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Além disso, o clube ainda prolongou os vínculos dos zagueiros Odivan e Robson Reis, que ficaram afastados na Série C passada por conta de lesão.

