Futebol Pernambucano Santa Cruz e Náutico fazem Clássico das Emoções pela Copa Pernambuco sub-20; saiba onde assistir Duelo acontece neste sábado (26), no Arruda, às 15h

Santa Cruz e Náutico estão envolvidos em mais um Clássico das Emoções, desta vez, pela Copa Pernambuco sub-20. Neste sábado (26), às 15h, no Estádio do Arruda, os rivais se enfrentam pela 5ª rodada do torneio.

O Santa Cruz, neste momento, é o vice-líder, com 10 pontos conquistados, atrás apenas do Retrô pelo critério de saldo de gols. O tricolor está invicto na Copa Pernambuco Sub20 com três vitórias e um empate.

O Náutico está com uma campanha de duas vitórias e dois empates, no entanto, como perdeu seis pontos por escalar um atleta de forma irregular, o Timbu é o 6º colocado com dois pontos somados.

No dia 31 de outubro, está prevista a sétima e última rodada da primeira fase da Copa Pernambuco Sub20. Os jogos estão marcados para às 15h. Fechando o atual G4, Sport e Sete de Setembro seriam as outras duas equipes classificadas às semifinais.

Santa Cruz x Náutico - saiba onde assistir

Transmissão: TV FPF/Youtube

Horário: 15h

Local: Estádio do Arruda

Data: 26/10

