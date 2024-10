Náutico acerta a renovação do lateral-direito Arnaldo para a temporada 2025

A- A+

Depois de pré-contrato assinado com o goleiro Douglas Borges, ainda nesta quarta-feira (23), o Náutico oficializou a renovação de contrato do lateral-direito Arnaldo, de 32 anos. O jogador fica no alvirrubro por mais um ano, com vínculo até o fim de 2025.

“A ideia sempre foi ficar e dar continuidade no trabalho. Apareceram outras sondagens, mas o foco era resolver a situação com o Náutico. Eu queria ficar. Quando Edgar [executivo do Náutico] me ligou na sexta-feira, batemos o martelo pouco depois”, destacou Arnaldo sobre o processo até a renovação.

Na temporada que acabou de forma decepcionante para o Alvirrubro, Arnaldo disputou 34 partidas por três competições.

Foram 2209 minutos em campo divididos por nove atuações no Campeonato Pernambucano, nove pela Copa do Nordeste, contribuindo com três assistências, e 16 pela Série C, também entregando três passes para gols de seus companheiros.

Inclusive, com as seis assistências, Arnaldo ultrapassou sua melhor marca da carreira referente às assistências. O recorde superado era de cinco passes para gols que deu jogando pelo Atlético-GO, em 2021, quando disputou a primeira divisão do futebol brasileiro, além da Sul-americana.

“A gente já tem uma base. Temos um pilar. Agora é agregar com quem chegar, que a gente tem totais condições de fazer um grande ano. Muito trabalho. Sabemos que não é fácil, mas remando para o mesmo caminho sabemos que temos tudo para fazer dar certo”, disse Arnaldo após renovação.

Antes do Timbu, o jogador teve passagens por CSA e Mirassol, em 2023; fez 51 jogos pelo Operário-PR, em 2022; e no decorrer da carreira também vestiu a camisa de Atlético-GO, Avaí, Ponte Preta, Ceará, dentre outros.

“Ver o estádio lotado, os Aflitos pulsando com essa torcida apaixonada. Esse foi um dos motivos que me fez ficar”, comentou Arnaldo sobre um dos motivos da renovação.

