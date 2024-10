Clubes vetam proposta e Pernambucano 2025 seguirá modelo de anos anteriores

A- A+

Clubes não aprovam a mudança do modelo do Campeonato Pernambucano. Nesta quarta-feira (23), na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), durante o Conselho Técnico do Campeonato Pernambucano de 2025, Central e Maguary vetaram a alteração do torneio para 26 clubes.

Proposta que a FPF pôs à mesa, o novo modelo do Pernambucano indicaria um campeonato começando ainda em novembro, com 24 clubes disputando a primeira fase. Em seguida, Sport, Náutico, Retrô e Santa Cruz, clubes com melhores rankings da CBF, entrariam para um octogonal do título.

Contudo, essa nova proposta só poderia ser aceita se houvesse unanimidade entre os clubes, seguindo o estatuto da Lei Pelé.

Para agilizar todo o andamento do Conselho Técnico, a proposta foi apresentada e rejeitada logo de imediato por Central e Maguary. Assim, o Pernambucano de 2025 seguirá com o mesmo modelo dos anos anteriores.

Com a Série A1 composta por dez times, os dois primeiros da fase classificatória avançam às semifinais. Do terceiro ao sexto se enfrentam em confrontos únicos nas quartas de final. Semi e finais serão disputadas em jogos de ida e volta. Em resumo, serão 14 datas no total.

