A- A+

SANTA CRUZ De volta ao Santa Cruz, preparador físico Tacão celebra retorno: "Ambição para conquistar objetivos" Profissional, que já trabalhou no Tricolor, estava no Náutico durante a disputa da Série C

O Santa Cruz oficializou, na tarde desta quarta-feira (23), o retorno do preparador físico Edvaldo Tacão.

Tacão é um profissional bastante conhecido no futebol pernambucano e estava no Santa Cruz desde o ano passado. Em 2024, atuou no Arruda durante o Campeonato Pernambucano. Com o término do calendário do Tricolor, o preparador aceitou o convite do Náutico para atuar durante a Série C do Campeonato Brasileiro.

Anteriormente, Tacão passou 21 anos como membro da comissão técnica do Sport e foi demitido em 2021.

"Estou muito feliz por essa volta ao Santa Cruz. A torcida sensacional faz com que a gente volte com toda disposição e ambição para conquistar os objetivos. Muito feliz pela valorização do clube, para mim como profissional, e a parceria e solicitação do professor Itamar Schülle, junto com a direção, que me fez retornar ainda este ano para o clube” pontuou Tacão.

“Vamos começar uma pré-temporada forte agora no início de novembro, com todos os parâmetros para que a gente tenha condições, principalmente com número adequado de atletas, para chegar no dia 7 de janeiro na seletiva da Copa do Nordeste e conseguirmos a classificação” finalizou.





Veja também

Liga dos Campeões Raphinha anota hat-trick e Barcelona goleia Bayern pela Liga dos Campeões