Santa Cruz anuncia Italo Souza como novo coordenador da base

A- A+

O Santa Cruz anunciou, na noite desta terça-feira (22), Italo Souza como novo coordenador das categorias de base do clube.

O profissional estava exercendo a mesma função no Água Santa/SP e chega com a propostar de estruturar a base tricolor.

Em sua passagem pelo clube paulista, Italo Souza atuou para estruturar um alinhamento metodológico e criar do zero as categorias de entrada. Esse trabalho foi do Sub-11 ao Sub-20.

"Não vai diferente no Santa Cruz. As categorias precisam estar integradas. Precisam ter um alinhamento da parte técnica, tática e física. É um trabalho de formiguinha que no médio e longo prazo o Santa tende a colher bons frutos", destacou Italo em entrevista à assessoria de imprensa da Cobra Coral.

O novo profissional comentou que se surpreendeu com a estrutura que já existe no Santa Cruz. "Me surpreendi positivamente com o que vi inicialmente. Tem melhorias significativas para estruturar e dar condição do atleta se desenvolver".

Uma das missões de Italo Souza vai ser desenvolver um setor de captação no Santa Cruz. De acordo com o coordenador da base, o foco tem que ser nos talentos do nosso Estado.

"Uma das missões que nossa base precisa é o setor de captação. Estruturar um departamento de análise de mercado para mapear o que é preciso fazer, na nossa região mesmo. A gente não precisa correr para fora do Estado se a gente não analisar o que temos ao nosso redor".

Veja também

Torcedor Sport divulga melhorias no acesso à Ilha do Retiro para duelo contra o Guarani; confira