Torcedor Sport divulga melhorias no acesso à Ilha do Retiro para duelo contra o Guarani; confira O Leão atingiu a capacidade máxima do estádio nos últimos três jogos com relatos de problemas dos torcedores

O retorno à Ilha do Retiro, casa do Sport, nesta reta final de Série B trouxe alguns problemas antigos de volta ao torcedor rubro-negro. Os jogos contra Ceará, Operário-PR e Botafogo-SP atingiram a capacidade máxima de 26.345 espectadores e apresentaram transtornos no acesso ao estádio.

Pensando em amenizar esta situação, o Leão divulgou, nesta terça-feira (22), uma série de ações para o confronto diante do Guarani, às 21h30 desta quinta (24).

O cronograma especial de acesso elaborado pelo clube conta com incentivos para o torcedor entrar de forma antecipada na Ilha do Retiro.

Os portões do estádio, inclusive, estarão abertos a partir das 19h, 2 horas e 30 minutos antes do apito inicial.

O torcedor que entrar mais cedo no estádio terá acesso a uma promoção especial no preço da cerveja. Em todos os bares internos da Ilha do Retiro, a bebida estará sendo vendida por R$ 6,00.

A oferta estará disponível das 19h até às 21h, trinta minutos antes do início do confronto válido pela 33ª rodada da Série B.

Além disso, os setores das Sociais, Cadeiras Centrais e Arquibancada Frontal contarão com atrações musicais a partir das 19h.

Mais pontos de entrada

Alguns torcedores do Sport relataram longas filas para entrar na última partida diante do Botafogo-SP. O clube informou que houve problemas técnicos em parte das catracas.

Outra novidade para a partida contra o Guarani são mais 20 pontos de entrada para o estádio, entre catracas e atendentes com os bipadores para otimizar o andamento das filas.

A diretoria rubro-negra divulgou que serão 20 novos pontos de acessos, sendo sete nas Sociais, quatro no Assento Especial, quatro na Arquibancada da Sede, um na Arquibancada Frontal e quatro na Ampliação.

O Sport realizou uma mudança no acesso para Pessoas com Deficiência (PCD) no setor de Sociais, que agora será realizado pelo portão ao lado da Bilheteria, oferecendo mais agilidade e comodidade.

Com essa medida, também será possível ampliar o número de catracas disponíveis para os demais torcedores, garantindo um fluxo mais organizado e eficiente na entrada do estádio.

“Nós estamos sempre trabalhando para oferecer os melhores serviços para os torcedores. Tivemos três jogos na Ilha nessa sequência e fomos aperfeiçoando a cada partida. No último jogo, tivemos um problema técnico nas catracas ocasionando filas e decidimos otimizar ainda mais esse acesso para que o torcedor entre na Ilha com tranquilidade para apoiar o nosso time”, destacou o Vice-Presidente de Relacionamento Social, Fernando Soares.



O clube ainda não divulgou a parcial de ingressos vendidos para o jogo da quinta-feira (24) contra o Guarani, mas a expectativa é de casa cheia novamente.

