A- A+

Sport Efeito Pepa coloca Sport no topo da tabela no returno da Série B: "Foco de olhar para a frente" Contando apenas jogos do segundo turno, treinador ainda não perdeu sob o comando da equipe

O Sport caminha a passos largos para conseguir o sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Vice-líder da Série B pelo saldo de gols e com cinco pontos de vantagem para a primeira equipe fora do G4, o Leão detém a melhor campanha do returno da competição após 13 partidas disputadas, com 26 pontos. Diminuindo o corte de jogos, o Rubro-negro também lidera as estatísticas quando analisados apenas os últimos dez compromissos.

Com um aproveitamento de 76,6%, o Sport acumulou 23 pontos, ao conquistar sete vitórias, dois empates e um único resultado negativo. Ceará, com 19 pontos, e Santos, com 18, completam o pódio dos melhores times da 23ª à 32ª rodada.

No caso do Sport, a única derrota aconteceu perante o Brusque, no primeiro jogo da sequência, e que acabou culminando na saída de Guto Ferreira do comando da equipe após uma queda de performance. Em seguida, o Leão não perdeu mais.

Coincidentemente, desde a chegada de Pepa ao clube. Nas oito partidas que ele dirigiu o time no segundo turno, o Rubro-negro não saiu de campo derrotado - o empate com o CRB e o revés para o Operário-PR foram válidos pelo primeiro turno.

O PRIMEIRO GOL DE JULIAN FERNANDEZ PELO SPORT! pic.twitter.com/pSPxH4PiRN — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 21, 2024

Antes da estreia do treinador, o Sport ainda venceu o Ituano com César Lucena à frente do time, mas com o português nos camarotes da Arena de Pernambuco. Com o discurso de tratar cada jogo "como uma final", Pepa pegou o Sport fora do grupo dos quatro primeiros Atualmente, faz o Leão depender apenas de si para faturar o título da Segundona.

Desde o seu desembarque na capital pernambucana, o técnico leonino evita falar do que passou antes de sua contratação, no intuito de focar única e exclusivamente na reta decisiva do campeonato. "Há uma grande ferida aberta, de três anos, mas queremos fechá-la. Não sozinhos, mas todos juntos", falou Pepa.

"Cada jogo é uma final, faltam seis. Nosso foco, mais do que olhar para trás, é olhar para frente. É encarar cada jogo como se fosse o último. No final vamos fazer as contas, sempre com o foco de olhar para a frente", prosseguiu.

Nesta quinta-feira (24), o time da Praça da Bandeira pode dar mais um importante passo rumo ao principal objetivo do ano. Em mais um jogo na Ilha do Retiro, Pepa e companhia encaram o lanterna Guarani, às 21h30, pela 33ª rodada.

Veja também

Liga dos Campeões Real Madrid x Borussia Dortmund: saiba onde ver esse e os outros jogos da Champions desta terça (22)