PARCERIA Sport: com Pepa, Lucas Lima participou de mais gols do que com qualquer outro treinador no ano Sob comando do técnico português, meia participou diretamente de cinco gols pelo Rubro-negro

A combinação Lucas Lima e Pepa tem sido muito frutífera para o Sport até aqui. O jogador é o principal destaque da equipe rubro-negra nas últimas partidas, e, com o português, o meia já alcançou mais participações em gols - cinco - do que com os outros dois técnicos do time na temporada: Mariano Soso e Guto Ferreira.

Retrospecto com outros técnicos

Com Mariano Soso, Lucas Lima disputou 32 partidas, deu três assistências e marcou um gol, o que totaliza quatro participações. Sob o comando do argentino, o jogador passou por diversos momentos de oscilação de desempenho e, por muitas vezes, deixou a desejar, principalmente na Copa do Nordeste, onde não participou diretamente de tentos da equipe. O técnico foi demitido do clube em julho, após queda na tabela da Série B.

Com Guto Ferreira, o meia começou a dar sinais de melhora, mas ainda estava longe da boa forma atual, assim como o resto do time. Foram quatro partidas e apenas uma assistência até a demissão do técnico, que deixou a equipe amargando a 10ª posição da Série B e três derrotas seguidas no torneio.

Lucas Lima viveu fase de oscilação com Soso e Guto. - Foto: Paulo Paiva/SCR

Parceria de sucesso

Até aqui, a parceria entre Lucas Lima e Pepa tem sido um sucesso. Em 10 jogos, o meia já marcou uma vez, na vitória diante o CRB, e concedeu quatro assistências - um total de cinco participações diretas para gol. A última delas foi na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, no domingo (20), quando o camisa 19 deu um belo passe para Barletta balançar as redes. Confira o lance abaixo.

Meio-campista e treinador já conquistaram seis vitórias, três empates e uma derrota. O aproveitamento foi de 21 pontos em 30 possíveis, o que fez a equipe subir da 10ª para a segunda colocação da tabela, empatada com o líder Santos - 56 pontos para cada. Apesar de estar atrás na tabela, no entanto, pesquisam mostram que Leão tem a maior probabilidade matemática de título da Série B.

Líder de assistências da Série B com oito passes para gol, o atleta, inclusive, já exaltou o trabalho do treinador na recuperação não só dele, como também de todo o elenco rubro-negro.

"Ele veio preparado, sabia como jogávamos, nossos pontos fracos, os pontos fortes. Ele conseguiu manter o que a gente tinha de bom. Então, tem a mão dele totalmente aí, de ter analisado nossos jogos. Isso facilitou nosso trabalho e o dele também. Vem dando resultado", comentou o camisa 19 em entrevista coletiva.

O mesmo vale para Pepa, que ressaltou a qualidade técnica do meia.

“Mais do que a qualidade técnica do gol e da assistência, que sabemos que Lucas tem e vocês sabem melhor que eu por já acompanhar a carreira dele há tempo, tenho que reforçar o caráter e personalidade dele. No último jogo contra o CRB, ele levou um cartão amarelo para parar uma jogada. Ele se sacrificou. Corre para frente e para trás, ajudando na marcação. Ele é diferenciado, mas o que mais devo reforçar é o coletivo, o espírito do time e o que é entregue sem bola. É isso o que queremos no Sport”, disse o treinador português.

Pepa, técnico do Sport. - Foto: Paulo Paiva/SCR

É com o objetivo de manter a boa fase e lutar pelo título da Série B que o Sport se prepara para o próximo duelo, diante do Guarani, nesta quinta-feira (24). A bola rola na Ilha do Retiro a partir das 21h30. Os ingressos estão à venda e, mais uma vez, a expectativa é de casa cheia.

