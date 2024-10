A- A+

Futebol Artilheiro da base do Náutico, Leandro Kauã iniciará fase de testes no Palmeiras Jogador foi o goleador da base do Náutico em 2024, com 14 gols em 17 jogos, e tem vínculo com o Timbu até 2026

O atacante formado nas categorias de base do Náutico, Leandro Kauã, de 19 anos, pode em breve ser anunciado como reforço do Palmeiras. O atleta está em São Paulo para realizar exames médicos no clube e ser integrado aos treinos no CT da equipe paulista.





Leandro foi o goleador da base do Náutico em 2024, com 14 gols em 17 jogos. Com vínculo até 2026, o atleta também recebeu oportunidades no profissional, disputando duas partidas pela Série C, contra Ferroviária/SP e Sampaio Corrêa.

“Existe o interesse do Palmeiras, mas ainda estamos analisando as condições apresentadas. Na nossa base, nós temos jogadores que podem ser negociados e outros que vão compor elenco na pré-temporada. Tudo passa por uma análise para ver o melhor caminho”, afirmou o vice-presidente do clube, Eduardo Granja.



Caso o acerto seja oficializado, Leandro Kauã não reforçará o elenco do Náutico para o início da temporada 2025. Ainda sem anunciar contratação, o Timbu no grupo atualmente com remanescentes de 2024 e outros pratas da casa.

O Náutico renovou com o lateral-esquerdo Luiz Paulo, os volantes Renato Alves, Marco Antônio e Sousa; o meia Patrick Allan e os atacantes Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Além disso, o clube ainda prolongou os vínculos dos zagueiros Odivan e Robson Reis, que ficaram afastados na Série C passada por conta de lesão.

O Náutico também estuda a renovação contratual com o lateral-direito Arnaldo. “Esse é outro nome que estamos conversando, mas não há algo definido”, ponderou Granja.

Dos jogadores formados na base, o Náutico terá até o momento para 2025 os goleiros Bruno Lopes e Léo; os laterais Luan e Juan; o zagueiro Felipe Santana; o volante Samuel e os atacantes Kauan Maranhão, Kayon e Thalissinho.

