Técnico novo "Treinador disciplinador", Marquinhos Santos define seu perfil no comando do Náutico O técnico alvirrubro também relatou que ficou próximo de assumir o Timbu em outras oportunidades, sendo uma delas neste ano

O técnico Marquinhos Santos demonstra ter o perfil que o torcedor do Náutico espera para a próxima temporada. Após dois anos de insucessos na Série C, os alvirrubros esperam um comandante com energia e que consiga extrair o melhor do seu elenco.

É assim que o novo treinador do Timbu se definiu durante sua apresentação na última terça-feira (8).

“Sou um treinador enérgico na beira do campo. Sou um treinador chato, já disse isso à diretoria. Eu cobro o dia a dia, sou um treinador disciplinador. E comigo jogador que não corre, não joga. Independente do nome e idade”, relatou Marquinhos.

Marquinhos Santos iniciou sua carreira em 2012 no Coritiba e esteve próximo do Náutico nestes 12 anos de carreira. Ele recordou que o Náutico foi a segunda equipe que enfrentou profissionalmente, num grande ano do Timbu que tinha o time comandado por Alexandre Gallo e tinha atletas como Kieza, Rogério e Elicarlos.

“Desde lá, venho acompanhando o Náutico. Sempre tive vontade de ser treinador do clube”, afirmou o técnico. Ele admitiu que ficou perto de assumir o time em duas oportunidades, uma delas neste ano.

“Foi por questão contratual mesmo. De não quebrar contrato para assumir o Náutico, apesar da vontade ter sido grande. Uma na Série B e nesta temporada na Série C. Fui abordado, mas não quis quebrar o contrato com o América-RN”.

Em 2019, curiosamente, Marquinhos Santos enfrentou o Náutico pela Série C. Na ocasião, ele comandava o Juventude e as duas equipes se encontraram nas semifinais, após garantirem o acesso à segunda divisão.

“Eu fiz o primeiro jogo no Alfredo Jaconi e não pude fazer o segundo porque fui emprestado para a Chapecoense, algo inédito no futebol brasileiro. De certa forma, acabei ajudando o Náutico naquela oportunidade que alcançou o resultado positivo e sagrou-se campeão da Série C”, comentou o técnico.

O Náutico vai ser o primeiro trabalho de Marquinhos Santos em Pernambuco, porém o profissional tem experiência em outros estados do Nordeste. Ele treinou Fortaleza, Bahia, América-RN e Ceará.

Seu último clube foi o América-RN. Marquinhos foi campeão potiguar, mas não conseguiu o acesso da Série D à C. O clube do Rio Grande do Norte foi eliminado pelo Retrô no mata-mata da quarta divisão.

“Tive momentos de sucesso e insucesso como todo profissional em todas as carreiras. Por escolha profissional e trajetória de carreira, eu escolhi trabalhar em todas as divisões do futebol brasileiro. Dividi minha carreira em 30 anos. Nos primeiros dez anos, escolhi trabalhar nas quatro competições nacionais e trabalhar de Norte a Sul do país”.



