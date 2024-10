A- A+

FUTEBOL PERNAMBUCANO Santa Cruz e Náutico ficam no empate na Copa Pernambuco sub-20; veja os gols Partida, válida pela 5ª rodada, aconteceu neste sábado (26), no estádio do Arruda

Santa Cruz e Náutico empataram por 2x2 na tarde deste sábado (26), no Arruda, em partida válida pela 5ª rodada da primeira fase da Copa Pernambuco sub-20.



Jogando em casa, o Tricolor abriu 2x0 com gols de João Victor e Fabiel. No entanto, nos minutos finais, o Timbu pressionou e conseguiu o empate com gols de Álefe e Caio Soares.

Com o resultado, as duas equipes seguem invictas na Copa Pernambuco sub-20. O Santa Cruz já está classificado para as semifinais.

No dia 31 de outubro, acontece a sétima e última rodada da primeira fase da competição. Os jogos estão marcados para às 15h.

Confira os gols da partida

Veja também

SÉRIE B Ceará vence Paysandu e se aproxima do G-4 da Segundona