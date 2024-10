A- A+

Série B Mirassol e Ceará vencem e diminuem diferença para o Sport no G-4 da Série B Rubro-Negro entra em campo neste domingo (20), às 19h30, na Ilha do Retiro, diante do Botafogo-SP

O Sport só entra em campo pela Série B neste domingo (19), diante do Botafogo-SP, na Ilha do Retiro. Entretanto, já neste sábado (19), o torcedor Rubro-Negro começou a ficar um pouco preocupado pelos resultados da 32ª rodada do campeonato.

Jogando em seus domínios, o Mirassol, quarto colocado, venceu o Novorizontino por 1 a 0 e chegou aos mesmos 53 pontos do Sport, ficando atrás do Leão apenas por causa do saldo de gols. O gol da partida foi marcado por Alex Silva.

Já em Itu, o Ceará até começou perdendo para o Ituano, com gol marcado por Thonny Anderson. Entretanto, o Alvinegro Cearense reagiu no segundo tempo e virou o placar para 2 a 1, com gols de Aylon e Lucas Rian.

O Vozão agora ocupa a quinta posição com 51 pontos.

Outro lado da moeda

Apesar de Mirassol e Ceará estarem mais próximos do Leão, o Rubro-Negro contou com dois resultados a seu favor.

O Vila Nova tropeçou dentro de casa e perdeu para o Coritiba por 3 a 0. Com a derrota, os goianos estacionaram na sexta colocação com 49 pontos.

Já o Novorizontino, que perdeu para o Mirassol, permaneceu com 54 pontos na vice-liderança. Isso significa que em caso de empate ou vitória do Sport, o Leão assume a vice-liderança da Série B.

Confira os seis primeiros colocados da tabela de momento da Série B

P J V SG

Santos 56 32 16 20

Novorizontino 54 32 15 8

Sport 53 31 15 11

Mirassol 53 32 15 8

Ceará 51 32 15 12

Vila Nova 49 32 14 -6

