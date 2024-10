A- A+

Copa do Brasil Hulk salva, Atlético-MG empata com o Vasco e vai à final da Copa do Brasil O Galo agora aguarda o vencedor da outra semifinal entre Corinthians e Flamengo

A Copa do Brasil 2024 conheceu, neste sábado (19), o seu primeiro finalista. Jogando em São Januário, o Atlético-MG empatou com o Vasco em 1 a 1 e garantiu presença na decisão do torneio.

O Galo avançou por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, finalizando as duas partidas com o placar agregado de 3 a 2.

O Atlético-MG chega agora a sua terceira final de Copa do Brasil e vai em busca do tricampeonato da competição. O clube agora aguarda o vencedor de Corinthians x Flamengo, que se enfrentam neste domingo (20), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

Por outro lado, o Vasco agora concentra suas forças no Campeonato Brasileiro, único campeonato restante para o Cruz-Maltino nesta temporada.

O jogo

Tensão era o prato da noite. Chuva era o tempero. Mas a panela de pressão era o São Januário. E empurrado pela festa da torcida, o Vasco fez do Atlético-MG a sua presa no primeiro tempo.

Os 15 primeiros minutos foram do Cruz-Maltino, que buscava uma chance de gol através de cruzamentos. E foi de um cruzamento que veio a primeira chance. Mateus Carvalho, ex-Náutico, aproveitou a sobra de bola na entrada da área e arriscou de primeira para fora.

O Atlético, por outro lado, tentava esfriar a partida, trocando passes, sem muita pressa e objetividade. Entretanto, aos 20, apareceu a primeira oportunidade para o Galo. Após cobrança de falta, Battaglia finalizou na trave, após boa defesa do goleiro Léo Jardim. Na volta, Júnior Alonso chutou, mas o arqueiro estava lá para evitar o gol atleticano.

Aos 29, o artilheiro Vegetti teve a sua primeira chance. Após receber dentro da grande área, o atacante dominou e arriscou. A bola, entretanto, desviou em Alonso e foi para escanteio.

Um minuto depois, em nova oportunidade para o Vasco, Píton cruzou a bola para a entrada da área. Entretanto, no meio do caminho, essa mesma bola encontrou o braço de Otávio. Resultado: pênalti para o Cruz-Maltino.

A infração, entretano,demorou bastante para ser marcado. Foram quase quatro minutos até o Ramon Abatti, árbitro da partida, ser chamado pelo VAR. O lance ainda foi revisado por mais três minutos até a confirmação da penalidade.

Mas, finalmente, aos 37, Vegetti conseguiu cobrar a penalidade. Em bom chute, o argentino deslocou Everson e chutou a bola no canto esquerdo, quase de forma rasteira, abrindo o marcador.

O resultado animou não só a torcida, que já fazia sua parte, mas também os próprios jogadores vascaínos. Foram mais duas chances na casa dos 40 minutos. A primeira com Puma Rodríguez, que finalizou da entrada da área para boa defesa de Everson. No lance seguinte, após a zaga do Atlético afastar mal a cabeçada de Veggetti, a bola sobrou para Léo Pelé, porém, o lance parou no arqueiro do Galo.

Aos 51, a última chance clara do primeiro tempo. Essa, entretanto, veio do Atlético. Após a defesa do Vasco afastar mal o cruzamento, a bola sobrou para Lyanco, que finalizou por cima do gol.

Segundo tempo

O segundo tempo começou animado. Duas chances para cada lado nos dois primeiros minutos. A primeira foi Paulinho, do Atlético, que parou em Léo Jardim. A segunda foi de Vegetti que, livre de marcação, desperdiçou o cruzamento de Coutinho e não conseguiu pegar bem na bola, que acabou ficando nas mãos de Everson.

Após o começo animador, a tensão voltou a pairar sobre São Januário. Chance de gol novamente somente aos 15 minutos. Após cruzamento da direita, Vegetti apareceu bem, mas cabeceou para fora.

Aos 27, foi a vez do Galo assustar os donos da casa. Após contra-ataque de almanaque, Paulinho recebeu boa bola de Arana e finalizou para fora, assustando o goleiro vascaíno.

No futebol, existe certo paralelismo entre o esporte e os filmes. Um dos principais é a presença dos herois. Muitos deles, inclusive, aparecem quando já não se tem mais esperança. E foi nesse momento, que um heroi atleticano apareceu. Tal qual os quadrinhos, Hulk surgiu, aos 37 minutos, para acertar um incrível chute de fora da área e empatar a partida.

A partir daí, foi somente segurar a vantagem e esperar o apito final. A estratégia deu certo e o Atlético confirmou a vaga na sua quarta final de Copa do Brasil.





