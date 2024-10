Internacional vence o Grêmio no GreNal 443 e chega a 10 jogos de invencibilidade

A- A+

O Internacional confirmou a boa fase ao derrotar o Grêmio por 1 a 0, neste sábado (19), no estádio Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado Rafael Borré, aos 22 minutos da etapa final.

O GreNal 443 marcou o retorno do clássico a Porto Alegre, após as enchentes que afetaram todo o Rio Grande do Sul. O último havia sido no Couto Pereira, em Curitiba.



A partida marcou também o recorde de público do Inter no Beira-Rio na temporada. Mais de 48 mil torcedores estiveram presentes e viram o time colorado chegar a dez jogos de invencibilidade na competição.



O Inter confirmou também o quarto triunfo consecutivo diante do rival e ganhou fôlego na luta por vaga na próxima edição da Libertadores.

O time colorado é o sexto colocado, com 49 pontos, e aumentou a pressão sobre o Grêmio, que é apenas o 12º colocado, com 35. O Corinthians, primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 32.



O Grêmio volta a campo no sábado, às 16h30, para enfrentar o Atlético-GO, em Porto Alegre, na volta da Arena do Grêmio com capacidade máxima. No mesmo dia, às 19h, o Inter visita o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Vitória vence e respira

Neste sábado, também pela 30ª rodada, o Vitória recebeu o RB Bragantino no Barradão e venceu o Massa Bruta pelo placar de 1 a 0.

O gol da partida foi marcado por Everaldo, aos 33 minutos da etapa complementar.

VITÓRIAAAAAAA DO VITÓRIAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! JUNTOOOOOS!!!!!!!! SOMA TRÊS PONTOS PARA O LEÃO DA BARRA!!!!!!!



COM GOL DE EVERALDO, O RUBRO-NEGRO VENCEU O BRAGANTINO PELO PLACAR DE 1x0.



A PRÓXIMA PARTIDA SERÁ NO SÁBADO (26), 16h, NO BARRADÃO.



Com o resultado, o Rubro-negro baiano deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 16ª colocação com 32 pontos.

Já o RB Bragantino chegou ao sexto jogo seguido sem vitória e estacionou na 13ª posição com 34 pontos.

