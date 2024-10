A- A+

Neymar está próximo de voltar a jogar futebol. Existe a expectativa que o atleta possa estar em campo por alguns minutos pelo Al-Hilal contra o Al Ain, na segunda-feira (21), pela Liga dos Campeões da Ásia.

Al-Hilal is happy to announce that Neymar will join the squad for the away trip to Al-Ain



He’s back @neymarjr pic.twitter.com/G9Lu4sZPaS — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 19, 2024

Neymar viajou com o elenco comandado pelo técnico Jorge Jesus para a partida. O jogador brasileiro está recuperado de uma grave lesão no joelho, sofrida em outubro do ano passado, em partida do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



Neste sábado (19), a 'NR Sports', empresa que cuida da carreira de Neymar, divulgou um vídeo nas redes sociais, mostrando imagens do processo de recuperação da lesão do jogador. Neymar se emocionou e chorou ao falar sobre o retorno ao futebol.



"A solução é que eu amo muito o futebol. Nunca imaginei que ia passar o Pelé em gols pela seleção, estava vivendo um momento muito maravilhoso na minha vida. Tudo estava encaminhando para ser um grande ano, e aí acabou acontecendo isso (a lesão)", disse Neymar no vídeo.



"Lembro (do lance da lesão). Eu sinto uma dor enorme e ali já sabia que tinha sido grave. O que eu mais amo na vida é jogar futebol. Cada dia que eu fico longe é um dia de sofrimento, isso é o que mais me machuca. Mas todas as vezes que eu me machuco eu volto, mas eu não volto meia-boca", garantiu o craque.

Veja o vídeo completo:





Neymar só poderá atuar pelo Al-Hilal na Liga dos Campeões da Ásia, já que não foi inscrito na Liga da Arábia Saudita.



"Neymar viajará com o elenco para os Emirados Árabes, na segunda-feira. Ele encerrou um ano inteiro de lesão e está totalmente recuperado. Veremos se ele pode ser incluído na partida contra o Al Ain. Se tudo correr bem, estará na lista", afirmou o técnico Jorge Jesus nesta semana.

