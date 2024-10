Corinthians x Flamengo: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

Corinthians e Flamengo decidem quem enfrenta o na final da Copa do Brasil. Neste domingo (20), às 16h, em Itaquera, o Corinthians precisa vencer o Flamengo pela diferença de dois gols para avançar ainda no tempo normal. Qualquer vitória por um gol de diferença dos mandantes levam as decisões aos pênaltis. O empate favorece os visitantes.

No clássico entre as maiores torcidas do Brasil, o meio de semana de Série A deixou impressões diferentes daquilo que os clubes vinham construindo ao longo das últimas semanas. O Corinthians goleou o Athletico-PR por 5x2 em Itaquera e tomou novo fôlego na briga contra o rebaixamento. No Maracanã, o Flamengo perdeu o clássico para o Fluminense por 2x0 e esfriou a euforia em volta da chega de Filipe Luís no comando técnico.

O confronto de ida ficou no 1x0 para o time carioca, partida realizada no Rio de Janeiro. Para o segundo duelo, os bastidores entre as equipes estão agitados. O principal assunto está sobre Hugo Souza, o atual goleiro corintiano que pertence ao Rubro-negro.

Goleiro Hugo Souza - Nelson Almeida/AFP

A polêmica está no impasse entre os clubes na tentativa do Alvinegro comprar o jogador. Os cariocas não aceitaram os termos de compra e as relações estão estremecidas entre as diretorias. Para esse duelo decisivo, o Corinthians promete quebrar uma das cláusulas contratuais e utilizar o arqueiro sem o pagamento da multa prevista.

Ainda assim, os paulistas têm a certeza de um grande desfalque para o duelo. Por não estar inscrito na Copa do Brasil, o holandês Memphis Depay não poderá ajudar o time alvinegro.

Flamengo enfrentou duro clássico diante do Fluminense no meio de semana - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC

Pelo lado do Mengão, os desfalques surgem de nomes que estão afastados há tempo. Como nos casos de Pedro, Everton Cebolinha e Matías Viña, que se recuperam de cirurgia após lesões graves. Porém, Filipe Luís poderá contar com as voltas De La Cruz, Gerson e Pulgar, jogadores que não atuaram diante do Fluminense devido seus jogos na data Fifa.

Corinthians x Flamengo - confira prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Garro, Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Diaz

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

